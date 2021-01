LEDET KAPPLØPET: Vaksinen til Universitetet i Oxford og AstraZeneca så lenge ut til å lede vaksinekappløpet, og land over hele verden satset på vaksinen. Så ble den «slått» av Moderna og Pfizer. I Boris Johnson Storbritannia er den godkjent, og det er knyttet spenning til den eventuelle godkjenningen i Norge fredag. Foto: POOL / X80003

Dramaet rundt Oxford-vaksinen

Rot i testingen og forsinkelsene i leveransene: Stjernevaksinen fra Universitet i Oxford og AstraZeneca har gått på smell etter smell. Fredag kan den bli Norges tredje coronavaksine.

Da kan Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) trolig svare på om vaksinen skal anbefales godkjent i EU og Norge.

– Men de er knyttet mer spenning til godkjenning av denne enn de to vaksinene vi allerede har?

– Ja, svarer fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han understreker at alle forventer at den blir godkjent, men spenningen ligger i detaljene. Som hvem den blir godkjent for, og om den kan konkurrere med de to vaksinene vi allerede har.

For FHI ligger spenningen i hvor mange doser vi egentlig får i februar, som så langt ser ut til å bli «en skuffelse».

Hvor godt virker den egentlig?

Det har det vært litt drama rundt det siste døgnet. Bild og Handelsblatt skrev at den tyske regjeringen ventet at vaksinen ikke ville bli godkjent for dem over 65 år, og at den hadde så lite som åtte til ti prosent effekt på disse eldre.

Det hadde vært lettere krise for selskapet, men det tok ikke lang tid før AstraZeneca var ute og sa til tyske DW at dette er «fullstendig feil».

Så hvor godt virker den egentlig?

Det er nettopp det vi ikke vet.

For selv om vaksinen til Oxford / AstraZeneca allerede er godkjent i blant annet Storbritannia og India, er den forskningen fra den siste og avgjørende testfasen ikke publisert offentlig.

Forskjellen på vaksinene Vaksinen til BioNTech / Pfizer er en av dem som kan bli vanskelig å lagre og transportere, fordi den må lagres i svært kalde temperaturer. Noen slike RNA-vaksiner må lagres helt ned i 70 minusgrader. Modernas vaksine må lagres i 20 minusgrader, men at den tåler noen dager i kjøleskapstemperatur. I tillegg krever de begge trolig to doser per person. Det kan også bli nødvendig med to doser av Oxfords vaksinekandidat, som i likhet med Johnson & Johnsons kandidat er en vaksine av typen viral vektor. Men den må trolig ikke oppbevares ved frysertemperatur. Du kan lese mer om hvordan de ulike vaksinene virker her. Vis mer

– Nei, de publiserte en større artikkel om de tidlige resultatene i The Lancet, som viste at det var høy grad av antistoffdannelse, også blant de eldre gruppene. Men resultatene fra hovedstudiene er ikke publisert, sier Madsen i Legemiddelverket.

Men Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har dem, og de har varslet at en avgjørelse om godkjenning kan komme 29. januar.

Fredag ble det kjent at Norge får rundt én million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet, noe som skaper trøbbel for regjeringen om å nå målet.

– Det gjør at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig mer usikkert. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sa helseminister Bent Høie tirsdag.

Utsatt

Den første coronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

I midten av januar ble det kjent at vaksineleveransene fra Pfizer/Biontech ble utsatt. Tidligere denne uken lovet leverandøren at leveransene skulle være tilbake til ordinært nivå denne uken.

Så langt har 78.100 nordmenn har fått første dose av coronavaksinen, ifølge VGs oversikt.

Denne uken ble det klart at Pfizer tas seg betalt for seks doser per vaksineglass i stedet for fem. Det førte til at Sverige stopper betalingen, mens Høie sier at Norge er villig til å betale ekstra.

Samtidig er det klart at Johnson & Johnson vil publisere testresultatene fra en større undersøkelse hvor deres coronavaksine har blitt testet på over 45.000 mennesker, i løpet av neste uke. Det skriver Reuters.

EU har sikret seg en avtale om utlevering av 400 millioner doser av denne vaksinen om den skulle bli godkjent. Fire millioner av disse dosene ville havnet i Norge.

En av fordelene med vaksinen til Johnson & Johnson, er at den bare skal kreve én dose, i tillegg til at den ikke trenger lagring i svært lave temperaturer.

Hvor ligger spenningen?

Spenningen rundt AstraZeneca ligger i hvordan EMA vil tolke denne forskningen, ettersom det ble rot i testingen.

Hva slags rot? Les mer her. Selskapet skulle teste hvor godt folk ble beskyttet mot coronavirus hvis de fikk to fulle doser av vaksinen. De gjorde dette i flere separate studier, som ikke hadde de samme protokollene, altså ikke den samme beskrivelsen om hvordan hver testperson skal følges opp.

Hva var resultatet? En gruppe fikk 2 doser, mens resten fikk 1,5. Og det var dem som fikk 1,5 doser som tilsynelatende var best beskyttet mot coronaviruset. «Det var en del pasienter som fikk feil doser, noe som vanligvis ikke skal forekomme i kliniske studier», påpeker Madsen. Så er spørsmålet hvordan man skal tolke resultatene fra to studier som ikke er utført på samme måte. Vis mer

– Alle forventer jo at vaksinen vil bli godkjent. Men det blir veldig spennende å se hvordan bruksanvisningen blir seende ut, sier Madsen i Legemiddelverket.

Bruksanvisningen er det som sendes ut med godkjente vaksiner og blant annet forteller hvem vaksinen er godkjent for, hvor mange doser hver enkelt skal få og hvilken beskyttelse de kan forvente.

De to vaksinene vi allerede har, er godkjent for alle over 16/18 år.

– De to første vaksinene, Pfizer / BioNTech og Moderna, hadde veldige gode kliniske studier, og det ble gjennomført på en veldig god måte. Men AstraZeneca har hatt noen problemer med sine kliniske utprøvinger, som gjør det noe vanskeligere å tolke resultatene, sier Madsen i Legemiddelverket.

Trøbbel med leveransene

Men det er ikke på den eneste fronten Oxford / AstraZeneca møter motgang. Et problem hos underleverandøren som skal levere doser til Europa, gjør at de ikke klarer å produsere like mange doser som de trodde.

Det har ikke falt i god jord hos EU, som får færre doser.

FHI anslår derfor at vaksineringen i Norge kan bli opp mot to måneder forsinket, mens Italia (ifølge Financial Times) har truet med søksmål.

– Det betyr en betydelig forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at mange i risikogruppene blir vaksinert i april og mai i stedet for februar og mars, skriver overlege Preben Aavitsland i FHI i en e-post til VG.

Så er spørsmålet om selskapet som har møtt mye motgang de siste månedene, vil få en opptur og en bred godkjenning på fredag.