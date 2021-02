LØSLATT: Her er Young Bloods-lederen avbildet på ferie i Marokko. Det var også i Marokko at han ble pågrepet av politiet – og senere utlevert til Norge, blant annet på grunn av denne straffesaken. Foto: Privat

Young Bloods-leder (30) frifunnet for kidnappingsplaner - løslatt

Mandag kveld ble gjenglederen (30) løslatt etter at Borgarting lagmannsrett har frifunnet ham for å ha planlagt kidnapping.

Mannen ble i juni i fjor dømt til sju års fengsel for å ha medvirket til drapsforsøk og forbund om kidnapping. Han er nå frifunnet for sistnevnte i Borgarting lagmannsrett, og straffen ble redusert til to år og åtte måneders fengsel.

Mannen har sittet i varetekt i nærmere to og et halvt år, og Borgarting anså dermed straffen som utholdt og han ble løslatt mandag kveld, melder TV2.

Lagmannsretten var uenig

Oslo tingrett mente i sin dom fra juni i fjor at gjenglederen var oppdragsgiver da et tidligere medlem av Furuset Bad Boys ble forsøkt drept utenfor sitt eget hjem på Furuset i 2012.

Han ble også domfelt for forbund om kidnapping, etter at en familiefar ble holdt innesperret og ble torturert i en leilighet på Holmlia i 2015.

Bakgrunnen skal ha vært anklager mot familiefaren om at han hadde stjålet narkotika, og Oslo tingrett betegnet gjenglederen som «den ledende» i planene.

FREDSMØTE: På denne Peppes Pizza-restauranten møttes gjenglederen og fornærmede fra 2012-saken for å forsøke å finne frem til en minnelig løsning. Foto: Hallgeir Vågenes

Frifinnelsen ble avsagt under dissens, og flertallet i lagmannsretten, fire personer, var ikke i tvil om at gjenglederen både «planla og inngikk en endelig avtale om at gjerningspersonene skulle gjennomføre den grove frihetsberøvelsen». De var også overbevist om at kidnappingen i all hovedsak ble gjennomført etter planen.

Mindretallet, tre personer, mente derimot at kidnappingen kan ha skjedd uten at det var avtalt på forhånd.

I RETTEN: Forsvarerne Fisnik Baki (til høyre) og Øyvind Bratlien i Oslo tingrett da rettssaken mot gjenglederen ble behandlet i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Flertallets stemmer holdt derfor ikke til domfellelse.

Fant ikke bevis for overlegg

I tingretten ble gjenglederen dømt for medvirkning til forsøk på overlagt drap. Lagmannsretten har kommet til at han skal dømmes for medvirkning til forsøk på forsettlig drap, men fant det ikke bevist at handlingen ble begått med overlegg.

Retten legger til grunn av 30-åringen var intiativtakeren, den som planla og til sist besluttet den voldelige konfrontasjonen, i tillegg til at han hadde bistått med å skaffe skytevåpen.