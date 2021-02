AstraZeneca-vaksinen anbefales ikke til eldre i Norge nå

Eldre over 65 år vil ikke få AstraZeneca-vaksinen, bekrefter FHI. Det betyr at noen eldre må vente lenger på å bli vaksinert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier direktør Camilla Stoltenberg under Folkehelseinstituttets pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca-vaksinen torsdag morgen.

– Det er ikke fordi vaksinen ikke virker på de som er eldre, men fordi dokumentasjonen er så begrenset, sier Stoltenberg.

AstraZeneca-vaksinen vil heller ikke bli gitt til personer i risikogruppene.

– De som ikke vil li inkludert under 65 år er de med sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, der vi vil benytte RNA-vaksinene, sier Stoltenberg.

Både Pfizer og Moderna sine vaksiner er RNA-vaksiner.

FHI har den siste tiden vurdert om vaksinen skal anbefales å brukes for folk over 65 år. EUs legemiddeltilsyn har godkjent AstraZeneca-vaksinen for alle voksne, men det er FHI som legger føringene for hvordan vaksinen skal brukes i Norge.

Les alt om vaksiner og godkjenning i VGs vaksinespesial

Årsaken er at AztraZeneca-vaksinen ikke er testet på personer over 65 år. Det gjør at flere land ikke har ønsket å vaksinere eldre med denne vaksinen.

Tidligere denne uken bekreftet smitteverndirektør Geir Bukholm overfor VG at AstraZeneca-vaksinen lå an til å bli godkjent for folk under 65 år.

Bukholm sa da at følgen kan bli at noen i aldersgruppen 65–75 får vaskinen noen uker senere enn planlagt.

Det er hvor god effekt vaksinen vil få hos eldre det har blitt stilt spørsmål om, ikke om den har flere bivirkninger hos de eldre. Som regel får eldre svakere bivirkninger hvis det er en forskjell mellom aldersgrupper, fordi de har en svakere immunrespons.

Den første leveransen av AstraZeneca-doser blir på rundt 200.000 i februar. Det er en kraftig nedskalering fra 1,12 millioner AstraZeneca-doser som opprinnelig var tenkt.