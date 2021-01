Les dagens VG her!

Eksperter sier du ganske enkelt kan senke blodtrykket ditt uten medisiner. Disse grepene kan i tillegg hjelpe deg ned i vekt – og forbedre hjertehelsen din. Les hva du bør gjøre i dagens avis.

VG

Publisert: Nå nettopp

Flere vaksineprodusenter rapporterer at deres vaksine fungerer dårligere mot ulike mutasjoner av coronaviruset. Les hvordan produsentene ser for seg at vaksinene kan bli endret for å bedre effekten mot de nye mutasjonene

TV-personligheten Markus Bailey (28) måtte forlate «Farmen kjendis» etter kun én uke. Les hvorfor Bailey måtte forlate gården.

Få også med deg hvorfor hopperen Halvor Egner Granerud nå er historisk i VGs sportsbilag

I tillegg får du hjernetrim, quiz og kryssord!

Dette – og mye mer – i dagens VG!