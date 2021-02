DA ALLE VAR BLIDE: 2. januar 2019 møttes fire partiledere på Granavolden i Gran kommune. Der ble de enige om en ny regjeringsplattform – og at det skulle settes ned et utvalg for å vurdere pensjon fra første krone. Nå blir det realitet. Fra venstre: Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Helge Mikalsen

Enighet om pensjon fra første krone

Fremskrittspartiet har blitt enige med regjeringspartiene om å innføre pensjon fra første krone.

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enig i hovedprinsippene i en pensjonsopptjening som gjelder fra «første krone» i private pensjonsopptjeningsordninger.

Det kommer frem i en pressemelding fra de fire partiene.

– Dette er gode nyheter for alle arbeidstagere som har kortvarige eller deltidsjobb som i dag ikke har rett på pensjonsoppsparing, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Det betyr i praksis at alle unge kan begynne å spare opp pensjon fra første inntjente krone.

I dag er bedrifter i privat sektor lovpålagt å spare minst to prosent av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G. I praksis er det derfor mange bedrifter som kun tilbyr pensjonsinnskudd av den delen av lønnen som overtiger 1 G, noe som i 2020 tilsvarer 101.351 kroner.

FORNØYD: Fremskrittspartiets Erlend Wiborg. Foto: Ola Vatn / VG

Det informeres imidlertid om at innføringen ikke vil tre i kraft før 2023. Både for å gi næringsliv mulighet for å tilpasse seg pensjonsforpliktelsene dette vil medføre, også med tanke på den økonomiske situasjonen næringslivet er i nå.

I privat sektor sparer arbeidsgivere et beløp tilsvarende en andel av lønnen til sine ansatte i tjenestepensjon som utbetales som pensjon når den ansatte går av, men dette gjelder kun for ansatte som er over 20 år, jobber over 20 prosent stilling og har en inntekt over cirka 100 000 kroner.

I pressemeldingen fra Frp påpekes det at pensjon fra første krone kommer særlig unge, studenter, kvinner og andre arbeidstagere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode.

– Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og mener at opptjening av pensjon fra første krone bidrar til dette, sier Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talsperson for Høyre.

