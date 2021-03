Se hoppet i smittetallene i forrige uke – verste uke noensinne

Innleggelser: Antall innlagte på sykehus har skutt i været. Det er fortsatt ikke like høyt som under den første bølgen, hvor det på det meste var 324 coronapasienter. Tirsdag var det 264. Men tallene for innleggelser bruker å ligge noen uker etter smittetallene. Så når smitten nå har økt, ligger det ikke an til at presset på sykehusene skal bli mindre, heller motsatt.