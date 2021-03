HALLINGDAL: Flere kommuner i Hallingdal strammer inn reglene før påske. Foto: Odin Jæger

Forbyr flere enn to gjester i hyttekommune: − Nå kan politiet faktisk gjøre noe

Stadig flere hyttekommuner strammer inn før påsken for å hindre coronasmitte. I Nesbyen innføres det forbud mot flere enn to gjester. – Nå kan politiet faktisk gjøre noe, sier ordfører i kommunen.

Nesbyen føyer seg i rekken av Viken-kommuner som har innført strenge tiltak før påsken – deriblant Hol, Hemsedal og Trysil.

Det var mandag kveld at kriseledelsen i Nesbyen vedtok en lokal forskrift som sier at det er forbudt med flere enn to gjester fra 23. mars til og med 12. april.

– Vi opplever at dette er veldig viktig for å unngå smitte, sier Tore Haraldset til VG.

I påsken venter ordføreren at innbyggertallet i kommunen stiger fra 3300 til omtrent 15.000, ved at hytteturister inntar de rundt 4000 hyttene i kommunen.

På tiltaksnivået som er innført regionalt i Viken frarådes det med besøk, men det er ikke forbudt å ha gjester.

– Vi har erfart at flere personer enn anbefalt har samlet seg på hytter, og det er noe vi ønsker unngå i påsken. Nå som vi har på plass en lokal forskrift som forbyr mer enn to gjester kan vi anmelde slike forhold, sier han.

– Det er en vesentlig forskjell fra kun å ha anbefalinger eller frarådinger. Nå kan politiet faktisk gjøre noe.

Strammer til

Forrige uke innførte regjeringen strenge regionale coronatiltak i hele Viken. Tiltakene flere ordførere i hyttekommuner til å reagere, deriblant Haraldset, som uttalte til VG at han opplevde det som «urettferdig og strengt».

Nå lager dere altså enda strengere lokale tiltak. Det tyder kanskje på at det ikke var så dumt med regionale tiltak likevel?

– Det er egentlig et godt spørsmål. Det vi iallfall ønsker, er å sikre oss mot at det kommer smitte når det først er innført så strenge regler, og da var det nødvendig med en forskrift på antall gjester.

Kommunen har ikke hatt smitte siden november, forteller Haraldset.

Er du bekymret for at det skal oppstå smitte i kommunen i påsken?

– Vinterferien gikk bra, men det er klart at det muterte viruset gjør at smitten spres fortere om den først kommer. Vi er likevel ikke veldig bekymret, sier han.

– Hyttefolkene i bygda har stort sett vist stor tillit, og de er hjertelig velkomne til kommunen, men vi forventer at de følger reglene og er veldig forsiktige.

Søndag ble det kjent at Hol kommune, der hyttedestinasjonen Geilo ligger, forbyr gjester på hytta i påsken.

Mandag kveld vedtok Trysil kommune regler som kun tillater fem besøkende hjemme eller på hytta i påsken.

– Vi vedtar disse strenge reglene nå, før det kommer nasjonale regler, fordi vi får besøkende tilsvarende fem ganger befolkningen. Da er det viktig å være tidlig ute, sa ordfører Erik Sletten (Sp) til NRK mandag.

