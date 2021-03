FORTVILET: Etter å ha brukt 7 år på å ta videregående-fag, oppdaget Benedikte Olsen at alt kunne vært forgjeves. Foto: Privat

Benediktes karakterer var plutselig mindre verdt

På grunn av en endring i hvordan man regner verdien av karakterene til IB-elever, brast Benedikte Olsens drøm om medisinstudier. Nå utsettes endringen.

Av Maren Olava Ask Hütt

Benedikte Olsen (23) er tidligere IB-elev, og har de siste årene jobbet for å komme inn på medisinstudier.

– De siste årene har jeg flere ganger vært i kontakt med Samordna opptak, for å være sikker på at jeg gjorde dette på rett måte. Ingen jeg har snakket med har informert om at poengene mine ville bli mindre verdt. Jeg har bare fått tommel opp hver gang, forteller Benedikte Olsen.

IB (International Baccalaureate) er et toårig universitetsforberedende opplæringstilbud, som tilbys i mer enn 100 land. IB-linjen tilbys ved enkelte videregående skoler i Norge.

Ulike karakterskalaer

Etter å ha søkt høyere utdanning, oppdaget Olsen en endring som gjorde karakterene hennes mindre verdt.

– Jeg kom over det helt tilfeldig. Informasjonen lå ikke lett tilgjengelig.

Hos Samordna Opptak ligger det over hundre omregningstabeller for ulike karaktersystemer.

Formålet er å regne på hva karakterer fra utlandet og IB-linjen er verdt i den norske karakterskalaen. Slik skal studenter med karakterer som regnes på andre måter enn i Norge, kunne søke høyere utdanning i Norge på likt grunnlag som norske elever.

På IB vurderes elevene på en skala fra 1–7. Når IB-elevene skal søke seg inn på studier i Norge, blir karakterene deres regnet om til den norske skalaen på 1–6.

Slik regnes karakterene til IB-elevene om. Foto: Skjermdump fra Samordna Opptak

Har brukt syv år

I tillegg til IB-fagene kan IB-elevene ta norske fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Nye fag som skal inn i poengsummen blir regnet inn med en egen formel.

Fra opptaket til studieåret 2021/2022, kom det endringer i formelen for dette. Det gjorde at Benedikte Olsens karaktersnitt sank med flere poeng.

– Jeg har brukt syv år på videregående og ekstra fag. Det føles skikkelig urettferdig.

Olsen tok først VGS med IB over fire år, fordi utvekslingsåret hennes ikke kunne godkjennes inn i IB-linjen. Så har hun brukt de tre siste årene på å ta ekstra fag som trengs for å komme inn på medisinstudiene, og for å forbedre karakterer.

Men så oppdaget hun plutselig at syv år med videregående utdanning, og drømmen om medisinstudier kunne gå i vasken.

Tidligere omregning har vært skjev

Seksjonssjef Rigmor Bjørkli i Unit (som leverer Samordna opptak) forklarer at endringen ble innført for å få regnet inn nye fag for søkere som ikke har vitnemål fra norsk videregående skole.

– Grunnen til at denne formelen endres, er at søkere med få karakterer på vitnemålet, som for eksempel IB-diplom (seks karakterer) har fått en særdeles god uttelling for nye fag, mens søkere fra land med veldig mange karakterer på vitnemålet, som for eksempel Slovakia (rundt 90 karakterer), har fått en veldig dårlig uttelling for nye fag, opplyste Bjørkli.

Gjennom tjenesten Samordna Opptak søker norske elever seg inn til høyere utdanning i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Norske vitnemål har rundt 25 karakterer. Bjørkli forklarer at effekten av å ta nye fag har vært skjev.

– Dersom vi ikke vekter vitnemålene, betyr det at en søker med norsk vitnemål må ta minst fire privatisteksamener for å oppnå samme effekt som en med vitnemål fra IB har oppnådd med én eksamen. En søker med vitnemål fra Slovakia må ta hele 15 nye eksamener for å få like god uttelling.

Til VG forklarer Olsen at hun har forståelse for at tabellen gjøres om, men at hun reagerer på tidspunktet.

Endringen kommer samtidig som at videregåendeelever får rekordhøye snitt. På grunn av coronapandemien er nesten alle eksamener avlyst for både fjorårets og årets avgangskull.

– Det gjør det ekstra urettferdig. Vi konkurrerer mot kull som har høyere snitt enn noen gang, mens vi selv går ned i snitt for eksamener som allerede er avlagt.

Utsetter endringen

Etter at VG kontaktet Unit angående situasjonen som rammet Olsen og andre IB-elever, bestemte de seg for å utsette endringen.

– Vi har nå gjennomgått endringen. Dette er en viktig og riktig endring i likebehandling av søkere i Samordna opptak. Vi har likevel besluttet å utsette endringen til opptaket i 2022 for å sikre forutsigbarhet for søkere gjennom to spesielle år med coronasituasjonen, opplyser Bjørkli til VG.

Bjørkli forteller at Unit forstår at søkerne trenger forutsigbarhet, etter å ha sett på saken på nytt.

– Og det får de ved at opptaksreglene i 2021 er de samme som tidligere år.

Når VG ringer Benedikte Olsen for å fortelle om endringen tror hun først ikke det hun hører.

– Er det sant? Gledestårene triller nedover her.

Olsen fryktet at syv år med VGS-fag var forgjeves, og at hun måtte starte på nytt for å få de karakterene hun trenger.

Som IB-elev får man bare lov til å ta eksamen et visst antall ganger på nytt. Derfor var muligheten for å bedre karakterene enda mer borte.

Nå ser Olsen optimistisk på studieopptaket.

Endringen i formelen for utregning av ekstra fag vil gjelde fra studieopptaket i 2022.