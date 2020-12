IKKE LÅN: Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener student-krisepakken bør være et rent stipend. Foto: Frode Hansen

– Asheim blir som «Grinchen» som stjeler fra studentene

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det er på høy tid at regjeringen gjør mer for å hjelpe studentene som står uten inntekt.

I vår ga Stortinget en milliard kroner i støtte til studentene. Ordningen var sånn at studenter med tapt inntekt, kunne søke om 26.000 kroner i ekstra lån. Låne-løsningen ble kritisert, og fortsatt står 600 millioner av pengene ubrukt. Ordningen er heller ikke videreført, og pengene er ikke lenger øremerket studenter.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener Henrik Asheim (H) nå stjeler penger som var ment for studentene.

Torsdag legger han frem et forslag for Stortinget om å benytte seg av milliarden i en ny krisepakke for studentene. Avstemningen i Stortinget skjer ved midnatt torsdag, men vil bli nedstemt, ifølge Solberg.

Vil ha rent stipend

– Vi mener Asheim blir som «Grinchen» som stjeler fra studentene. Eller som «Ebenezer Scrooge», som tar penger fra studentene og smører de utover andre formål. Han er så gjerrig at han sier nei til å sette ned krisepakke for våren, sier Solberg.

Han mener hele student-krisepakken bør være et rent stipend, og at den bør være på plass til våren. Han peker på at andre grupper under coronakrisen har fått penger de ikke har behøvd å betale tilbake igjen.

GRINCHEN: Ap-politikeren sammenligner utdanningsminister Asheim med karakteren Grinchen som ville stjele julen. Foto: Universal Pictures

Asheim har tidligere påpekt at studenter har, i motsetning til andre arbeidstagere, en inntektssikring hver måned.

– Jeg forstår ikke logikken. Vi fikk milliarden i vår, og situasjonen er ikke veldig annerledes nå. Det er ikke sånn at deltidsjobbene kommer til å «poppe opp». Tiden frem til sommerferien kommer til å være hard for studentene, sier Solberg.

I vår kunne studenter med tapt inntekt søke om 26.000 kroner i ekstra lån. 8000 av de 26.000 kronene ble gjort om til stipend.

Solberg kritiserer ordningen.

– Vi synes ikke regjeringen løste det på en god måte i det hele tatt. Vi ville ikke at det skulle være en ordning som lån.

Forsknings,- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim beskyldes for å minne om Grinchen. Foto: Vidar Ruud

Asheim: – Studentene har fått harde pakker

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim svarer i en e-post at det er grunn til å tro at det har gått bedre med studentene enn vi fryktet, siden ikke alle pengene i krisepakken ble brukt opp.

– 390 millioner ble brukt, og da er det helt vanlig praksis at restbeløpet går tilbake til fellesskapet.

Han sier at de ikke har tatt stilling til om det kommer nye krisepakker.

– Det må vi komme tilbake til over jul dersom situasjonen med mye nedstengning vedvarer, særlig i de største byene, sier Asheim videre.

Han vil også minne om at dagens regjering bygger dobbelt så mange studentboliger som Arbeiderpartiet gjorde, at de har økt studiestøtten og i tillegg innført en ekstra måned med studiestøtte.

– Det fine med oss, er at studentene har fått harde pakker under treet hvert år, ikke tomme løfter som de fikk da Arbeiderpartiet styrte.

Mange må få hjelp av foreldre

Solberg tror grunnen til at ikke alle pengene ble brukt opp, er at mange studenter kviet seg for å ende opp med et enda større lån enn hva de har i utgangspunktet.

– Ingen studenter som har mistet deltidsjobben sin, vil sette seg i mer gjeld.

Én av tre studenter har fått pengehjelp fra familiemedlemmer under coronaperioden, ifølge en undersøkelse gjort på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Solberg mener at den faste utbetalingen fra lånekassen ikke er nok, og at den blir spist av faste kostnader. Han frykter at flere studenter skal falle fra.

– Jeg redd for at det blir et skille på hvem som kan ta utdanning, og at de med lite penger må slutte på studiet. Vi hadde håpet på en mulig julegave til studentene.

Trohjell: – Et samfunnsmessig problem

Norsk studentorganisasjons leder, Andreas Trohjell, sier de er skuffet.

SKUFFET: Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon mener det haster med støtteordning for studentene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Dette er midler som skulle gått til nettopp krisestøtte til studentene. Mange av dem som er permitterte er studenter, så jeg skulle sett at studentene fikk støtte på lik linje med arbeidstagere i samfunnet.

Trohjell mener at avslaget er som å indirekte si at studentene ikke er i krise lenger.

– Men det har vi mange eksempler på at de er. Vi frykter at mange ikke skal ha råd til å være studenter lenger. Det er et stort samfunnsmessig problem.

