Se over eldre julebelysning. Er ledningene sprø eller skadet bør julelysene byttes ut.

Skru av julebelysningen om natten eller når du reiser bort. Lyslenker består av mange små lamper, og hvis en eller flere lamper slutter å virke, vil resten lyse med økt styrke. Lampene kan da bli for varme og føre til at julepynt eller annet brennbart materiale i nærheten ta fyr.

Skift lyspærer ved ujevnt lys. Hvis lampene lyser med ujevn lysstyrke, kan noen av lampene bli for varme.

Bare bruk belysning ute som er egnet for utendørs bruk. La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet, hvor den kan komme i klem eller bli skadet. Bruk kun skjøteledninger som er laget for utendørs bruk.