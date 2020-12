DAGPENGER: Man må være minst 30 år, og ha maksimalt halv studiebelastning for å få dagpenger som student. Foto: Frode Hansen

Kun studenter over 30 år kan få dagpenger

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning. Men ordningen for studenter gjelder kun for arbeidsledige og permitterte over 30 år.

Onsdag holdt Erna Solberg sin tradisjonelle juleoppsummering. Statsministeren snakket om det spesielle året vi har gått gjennom.

En av nyhetene hun presenterte er at regjeringen ønsker å la studenter som er arbeidsledige eller permitterte få muligheten til å få dagpenger. Det er derimot kun studenter over 30 år som får denne muligheten.

På pressekonferansen sier Solberg at hun ikke ønsker at det blir en utvei for heltidsstudenter i 20-årene å få dagpenge-støtte.

– Aldersgrensen er satt for å unngå at dagpenger blir et reelt alternativ til studiestøtte finansiert av Lånekassen, sa Solberg.

Et annet krav dersom man nå skal motta dagpenger som student, er at man ikke kan studere på fulltid. Makskravet er ti eller 15 studiepoeng på ett semester. Det vil si under 50 prosent studiebelastning.

I tillegg vil det bli vurdert redusert dagpengesats, da samlet opplæringsstøtte ikke bør være for høy sammenlignet med ordinær studiefinansiering, skriver regjeringen på sine nettsider. Ordningen er fast, og skal dermed ikke kun gjelde under coronakrisen.

URETTFERDIG: Andreas Trohjell er leder for norsk studentorganisasjon, og synes det nye forslaget er urettferdig. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Vi blir ekskludert

Andreas Trohjell er leder for norsk studentorganisasjon, og sier på vegne av landets studenter at de ikke er særlig fornøyde med det regjeringen kommer med i dag.

– De som får dagpenger vil kunne bli student, men vi som studerer får ikke mulighet til å få dagpenger, sier han.

Trohjell sier at han skulle ønske denne ordningen gjaldt studenter, slik at de kunne få samme goder som andre arbeidstagere.

– Vi har bedt om å få bli med på denne ordningen ganske lenge, så det er kjedelig at vi blir ekskludert igjen, sier han.

Han ber om at regjeringen etablerer en støtteordning for studenter som har mistet inntekt.

– Ikke en som gjør at studenter får lån, og alle andre permitterte får andre fordeler, legger han til.

Lånet Trohjell refererer til er vårsemesterets støtteordning, som gjorde det mulig for studenter å søke om et ekstra lån.

Det kom det krasse reaksjoner på både fra politikere, fagforeninger og studenter da forslaget ble lansert. Kun 35 prosent av lånet til studenter som hadde mistet arbeidsinntekt ble gjort om til stipend.

JULETALE: Statsminister Erna Solberg la frem forslagene onsdag formiddag. Foto: Fredrik Hagen

Vil gi grunnleggende opplæring

Forslaget fra regjeringen innebærer også at ledige og permitterte kan ta grunn- og videregående opplæring, samt fagskoleutdanning. Her er den nedre aldersgrensen satt til 25 år.

– Grunnleggende kompetanse er ofte en forutsetning for å få en jobb i dagens arbeidsmarked. For dagpengemottagere som mangler slik kompetanse kan perioden uten jobb være en ypperlig anledning til å gjøre seg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim ifølge pressemeldingen.

Varigheten av grunn- og videregående opplæring og fagutdanning tilpasses varighetsbegrensningen i dagpengeordningen. For høyere utdanning foreslås varigheten til maksimalt seks eller tolv måneder