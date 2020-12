SA OPP I PROTEST: Avdelingsoverlege Germar Schneider er en av legene som nå har sagt opp sin stilling ved Asker og Bærum legevakt. Foto: Gøran Bohlin, VG

50 leger sa opp: − Vi krever anstendige betingelser

50 leger ved Asker og Bærum legevakt leverte sin oppsigelse fredag ettermiddag. – Vi ønsker oss anstendige betingelser, sier overlege Germar Scneider.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er et tydelig signal fra legegruppen om at vi ikke har anstendige betingelser under denne pandemien, sier overlege Germar Scneider til VG.

Han representerer Legeforeningen i de pågående lønnsforhandlingene med kommunen, og er en av totalt 90 leger som jobber ved legevakten.

Legene mener lønnsforholdene deres i pandemien er for dårlige og krever en bedre avtale. Kommunen kom fredag ettermiddag med et siste tilbud som legene takket nei til.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

TESTER: Germar Schneider utfører her tester for mulig coronasmittede på parkeringsplassen foran legevakten. Foto: Gøran Bohlin, VG

Hvor mye legene taper økonomisk varierer, men Schneider anslår et tap på 20 til 30 prosent.

– I tillegg har vi økt risiko for egen sykdom fra koronasyke pasienter, uten å ha sosial sikkerhet i form av sykepenger, sier Germar Scneider.

Tyngre enn vanlig

Legene som nå har brutt med kommunen er næringsdrivende leger, og jobber på bakgrunn av refusjoner. Ordningen er regulert gjennom sentrale avtaler der kommunen er en av partene.

– Kommunen sier at dere fikk et godt tilbud?

– Det er vi helt uenige i. Vi ønsker oss anstendige betingelser, og det kunne ikke kommunen gi oss. Kravet fra oss var helt rimelig. Og nå har legene gitt et tydelig signal, sier Scneider.

– Et godt tilbud

– De har fremmet et krav og vi har gitt dem et ganske godt tilbud som de har takket nei til, sier kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, Grete Syrdal, til VG.

– Legene har fire ukers oppsigelsesfrist. Dermed er det ikke akutt fare for legemangel gjennom julehøytiden, understreker hun.

– Hva skjer nå?

– Vi vil trenge litt tid til å tenke gjennom hva som er våre neste skritt, sier Syrdal.