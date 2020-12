ØKER: Flere ble påvist smittet med coronaviruset i Trondheim denne helgen. Foto: Gorm Kallestad

Smitterekord i Trondheim: − Vi er i en usikker situasjon

Kun uker før jul setter Trondheim en dyster ny rekord.

Det er registrert 30 nye smittede i Trondheim det siste døgnet. Det er det høyeste dagstallet registrert siden pandemiens begynnelse, melder kommunen.

– Vi er i en usikker situasjon nå. Vi oppfordrer befolkningen til å følge ekstra med i dagene som kommer, og at de følger anbefalingene, sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune Harry Tiller.

Søndagens rekordtall er kraftig opp fra fredag, da det ble registrert 18 nye smittede, og trenden i kommunen er kraftig stigende ifølge VGs coronaoversikt.

– Disse tallene handler ikke bare om smittesporing og testkapasitet, men også om folks atferd i en tid hvor man pleier å være i mye sosial aktivitet. Det bekymrer.

– Vi får meldinger om at folk som sitter i testkarantene går ut og handler, og slik kan vi ikke ha det i den situasjonen vi er i nå. At folk ikke opprettholder karantenebestemmelsene kan få konsekvenser.

Torsdag innførte Trondheim kommune en sterk anbefaling om at befolkningen bruker munnbind i det offentlige rom, både innendørs og utendørs der det er vanskelig å holde avstand.

– Vi ser at folk begynner å bli slitne. Vi har innført påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og i taxi, og vi får meldinger om at flere taxipassasjerer ikke bruker det. Det er ikke frivillig, slik situasjonen er nå, sier Tiller.

Han er klar på at personer som ikke bruker munnbind bryter et påbud, og at man kan straffeforfølges for det. Taxisjåførene kan også nekte å kjøre folk uten munnbind, legger han til.

– Vi har en generell anbefaling om bruk av munnbind i det offentlig rom, og vi vil ta stilling til om den anbefalingen også må strammes inn på over helgen, forteller kommunikasjonssjefen.

Blant de smittede er to barn under barn under ti år og et barn i tenårene. Den eldste er i 70-årene.

Åtte av de 30 registrert smittede har foreløpig ukjent smittevei.

– Tallene stemmer i hovedsak fra to kjente utbrudd, men folk lever sine liv, og går på jobb og skole, og ting henger sammen. Et lyspunkt er at vi klarer å knytte flere av smittetilfellene til kjente smittetilfeller, sier Tiller.

To av smittetilfellene kan knyttes til utbruddet rundt juleforestillingen i Olavshallen, tre er sporet til smittekilder i andre kommuner, og syv spores til et utbrudd i det eritreiske miljøet. Kommunen påpeker i en pressemelding at selv om smitten spores til det miljøet, betyr ikke det at alle de smittede er eritreere.

Alle som er smittet har milde sykdomsforløp, ifølge Trondheim kommune.

