TØFFE TAK: Partileder Siv Jensen utfordres av Oslo-leder Geir Ugland Jacobsen. Nå er det åpnet sak med ham. Foto: Harald Henden, VG

Siv Jensen inhabil i sak mot fylkesleder

Saken som kan ende med at Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra partiet, ble lagt fram på sist sentralstyremøte i Frp, ifølge VGs kilder med kjennskap til prosessen.

Oppdatert nå nettopp

Flere kilder med nær kjennskap til prosessen i Frp som skal avgjøre Oslo-leder Geir Ugland Jacobsens fremtid, opplyser til VG at saken var tema allerede på sentralstyrets møte i november.

Der la Organisasjonsutvalget fram meldinger de har fått fra flere hold om Ugland Jacobsens kontroversielle uttalelser og orienterte partiledelsen om at de ville vurdere dem. Utvalgets oppgave er å vurdere om medlemmer bryter med Frps vedtekter og partiets prinsipper.

Utvalget ledes av sentralstyremedlem Alf Erik Andersen.

Inhabil

Ifølge opplysninger fra flere kilder til VG deltok partileder Siv Jensen på sentralstyremøtet, men hun skal ha erklært seg inhabil da saken om undersøkelsene av Ugland Jacobsen kom på dagsorden.

– Da saken kom opp i sentralstyremøtet sa Siv at hun forlot møtet fordi hun var inhabil. Så tok nestleder over, sier en kilde til VG.

Blant tingene som ble tatt opp av Organisasjonsutvalget, ifølge kilder med kjennskap til møtet, var Jacobsens gjentatte utspill om at partileder Siv Jensen ikke nødvendigvis var et naturlig valg til førsteplassen på Oslo stortingsliste foran valget neste år.

– Jeg kan bekrefte at Siv Jensen er inhabil, skriver leder av Organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen til VG i en sms.

Foreslo Hagen

I et intervju med TV2 varslet Jacobsen nylig et benkeforslag for partiveteran Carl I. Hagen foran nominasjonsmøtet i Oslo Frp. Han var åpen for at han selv, Christian Tybring-Gjedde og Hagen kunne toppe listen sammen.

– Det er en veldig besnærende tanke, sa Jacobsen til TV2.

FORESLO HAGEN: Ugland Jacobsen foreslo Hagen til sikker stortingsplass fra Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Om forslaget, som stammer fra Jacobsens lokallag i Oslo skulle vinne fram på fylkeslagets nominasjonsmøte, kan Jensen miste sin sikre plass på Stortinget. Møtet skulle funnet sted i morgen, men er utsatt til slutten av januar får VG opplyst.

Bekrefter

VG har bedt generalsekretær Finn Egil Holm i Frp, assisterende generalsekretær Øistein Lid og utvalgsleder Andersen om en kommentar til opplysningene om prosessen og at Jensen erklærte seg inhabil da saken var oppe i sentralstyret.

De øvrige har ikke besvart henvendelsene. Nestleder Sylvi Listhaug har heller ikke besvart en henvendelse fra VG om saken.

Sentralstyremøtet, som gikk digitalt, fant sted før Jacobsen nylig gikk ut med en annen kontroversielt utspill i VG, der han hevdet at det fins en haug av beviser på at det var en storstilt juksekampanje som førte til at USAs president Donald Trump tapte valget i høst.

Flere titalls søksmål fra Trump-kampanjens er avvist blankt i en rekke delstater. Jacobsens utspill ble den gang blankt avvist av Frps nestleder Sylvi Listhaug.

KONTROVERSIELL: Geir Harald Ugland Jacobsen leder Oslo Frp. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Kometkarriere

Den mangeårige toppsjefen og forretningsmannen gjorde kometkarriere i Oslo Frp og ble valgt til fylkesleder i hovedstaden i februar. Nå kan karrieren være over, etter en rekke kontroversielle utspill og konflikter i partilaget.

Motsetningene ble tydelige allerede på årsmøtet der Jacobsen ble valgt. Sammen med stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde fikk han gjennomslag for en resolusjon som slo fast at partiet burde bli et «patriotisk fyrtårn» i verden.

I salen satt partileder Siv Jensen, som stemte mot innstillingen.

Jacobsen gikk deretter ut i et intervju med Finansavisen i sommer og sådde tvil om Jensens rett til en stortingsplass på Oslo-lista. Han ønsket også å trekke partiet i en «nasjonalkonservativ retning»:

– Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sa Ugland Jacobsen.

– Grunnleggende illojalt

Utspillet vekket raseri i partiet og førte til at flere andre fylkesledere ba sentralstyret om å vurdere nedleggelse av Oslo-laget. Partiets mektige Organisasjonsutvalg, som ser på om partimedlemmer bryter de etiske og organisatoriske retningslinjene, ble oppfordret til gripe inn.

– Det er grunnleggende illojalt av en fylkesleder å gå imot partiets leder, og ikke minst dets ideologi, sa daværende FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til TV 2.

– Det vil være synd

Fylkesstyret i Oslo Frp var torsdag kveld samlet på et digitalt møte for å bli orientert om organisasjonsutvalgets arbeid.

Ugland Jacobsen sier til VG at han ikke får tilgang på referat fra møtet og venter på utvalgets konklusjon.

Jacobsen forteller at han kan leve med en advarsel eller reprimande for uttalelsene sine, men ser ingen grunn til å bli, dersom den pågående prosessen mot han fører til at han strippes for verv eller blir suspendert.

- Da ser jeg ikke noen grunn for å bli. Det blir i så fall et mistillitsvotum. Det vil være synd. Jeg har venner i partiet som jeg vet jobber ærlig og redelig for samme mål som meg, sier Jacobsen, som har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 80-tallet.

- Som frivillig som forsaker både penger og familieliv for politikken, er jeg som mange andre avhengig av respons for motivasjon. Man føler jo man gjør mye positivt i vervet man har, sier han.

– Jeg ser ikke at det jeg har gjort er særlig klandreverdig. Man ser jo alltid at man kunne sagt ting litt annerledes, eller brukt andre ord, men det må være rom for å gjøre feil. Det hadde ikke vært mange politikere igjen i Norge hvis man skulle bli straffet for alt man har gjort feil, og noen føler seg krenket.

– Kanskje mangler jeg goodwill fordi jeg har stilt meg på en politisk linje ikke alle er enige i.

Han har forsøkt å bygge en ny nasjonalkonservativ plattform for Oslo Frp, som han mener det er entusiasme for blant partiets velgere nasjonalt.

Jacobsen sier han og partileder Siv Jensen ikke er helt overlappende i spørsmålet om partiets videre retning politisk.

– Jeg føler det er veldig stor oppslutning for den nye plattformen blant velgerne, men mindre jo lengre opp i partiet du kommer, sier Jacobsen.

Publisert: 04.12.20 kl. 10:39 Oppdatert: 04.12.20 kl. 10:50