Foto: Tore Kristiansen

Forlenger de nasjonale tiltakene til andre del av januar

Tiltakene har begynt å virke, men smittenedgangen i Norge har stoppet opp. Regjeringen har besluttet å beholde tiltakene til januar.

Det sier helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen.

– I høst steg smitten i Norge. Viruset spredte seg raskt og til alle fylker. Nå ser vi at tiltakene har begynt å virke. Selv om smittetallene er høye har de begynt å flate ut. Men nedgangen har stoppet opp, sier Høie.

Han peker på at flere av våre naboland har en negativ utvikling, og at vi må være forberedt på at det samme kan skje her:

– Situasjonen kan endre seg raskt, understreker helseministeren.

Se hele pressekonferansen nederst i artikkelen.

I julen reiser mange fra en kommune til en annen. Derfor har regjeringen besluttet å beholde de nasjonale tiltakene til andre del av januar. Høie har også en klar beskjed til personer som får symptomer i førjulstiden:

– Man må ikke droppe å teste seg for å slippe å feire jul i karantene. Har man symptomer eller mistanke om at man er smittet må man teste seg.

Regjeringen råder også folk til å i størst grad holde seg hjemme i ukene som kommer. Man bør også unngå å delta i sosiale samlinger i dagene før man reiser fra et område med høyt smittetrykk til et område med lavt smittetrykk.

Lurer du på hvilke tiltak som er nasjonale og hvilke som gjelder for din kommune? Se VGs tiltaksoversikt.

Høyest smittetrykk i Oslo og Viken

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI peker på at det ikke er en nedgang i smittetallene den siste uken. Høyest forekomst av viruset er det i Oslo og Viken, som samlet står for 2/3 av landets smittetilfeller.

– Men disse fylkene ser ut til å ha ganske stabile smittetall i uke 50. Det er også store variasjoner mellom kommuner, og mellom for eksempel bydeler i Oslo, sier Vold.

Hun trakk også frem at det i Storbritannia er oppdaget virus med endringer i det såkalte spikeproteinet. Dette proteinet ser ut som en krone som stikker ut av viruset, og har betydning for hvor lett det smitter.

Storbritannia gikk nylig ut med en advarsel og strammet til etter funn av dette muterte viruset.

– Det ser ut som om det er mer smittsomt. FHI følger med og holder utkikk i Norge etter lignende virus her. Virusene fra Storbritannia har flere endringer, og kan ikke direkte sammenlignes med dem vi har sett her, sier Vold.

Utstyr rulles ut: Forberedt på å starte vaksinering

Fra og med i dag starter utsendingen av vaksineutstyr til kommunene.

I løpet av de to neste ukene vil alle kommuner få nok utstyr til å starte vaksinasjonen så snart den er på plass, sier assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.

På utstyrslisten står blant annet sprøyter, sprøytespisser og sekker til risikoavfall. Rundt halvparten av utstyret vil bli sendt ut i desember, mens resten vil bli sendt ut i løpet av januar-mars.

– Vi har kjøpt ulike typer utstyr for å være forberedt på alle varianter av vaksiner. Vi har også kjøpt kjølebokser for frakt av vaksine, sier Stene-Larsen.

På spørsmål fra TV 2 om Norge kan forventes å begynne vaksineringen tidligere enn antatt, dersom EU også godkjenner tidligere, svarer Line Vold:

– Vi forholder oss til godkjenningssystemet som er i Europa. Får vi vaksinen til Norge på et tidligere tidspunkt er vi forberedt på å starte vaksinering.

FHI og Helsedirektoratet anbefalte endringer

Beslutningen om å forlenge tiltakene samsvarer med anbefalingen til regjeringen fra Helsedirektoratet og FHI, der de i hovedsak anbefaler å videreføre tiltakene til over nyttår.

De kom samtidig med forslag til endringer for enkelte av tiltakene.

Blant annet mener de at anbefalingen om å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker er et inngripende tiltak som «neppe er forholdsmessig lenger».

– Rådet bør vurderes endret til: Alle bør i ukene framover begrense kontakt med andre enn dem man bor med, skriver FHI i anbefalingen.