FARTS-PARTIET: Tor André Johnsen (til venstre) og Bård Hoksrud sitter sammen i Stortingets transportkomité. De har allerede fått laget sitt eget 120-skilt som ligger mest lagret i Johnsens garasje. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd

LIER (VG) Bak dem dundrer bilene forbi i 110 på E-18. Bård Hoksrud og Tor André Johnsen (Frp) har godt håp om å øke fartsgrensen til 120 km/t på noen av motorveiene.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Nitti, hundre og hundre-og-ti, detta b'ynner riktig å bli trivelig, synger Øystein Sunde i sangen «Forbikjøring».

Nå vil Frps Bård Hoksrud og Tor André Johnsen utplassere fartsgrenseskiltet 120 på de retteste og bredeste motorveistrekningene – som E-18 i Asker og Lier i Viken.

les også Elektrisk stemning i diesel-partiet Frp

De mener tiden er inne for å øke maks-fartsgrensene i Norge, og foreslår i Stortinget over påske å tilpasse farten etter sine nordiske venner.

Fartsøkning på Granavollen

Både veimyndighetene i Danmark (130 km/t), Sverige og Finland (120 km/t) lar høyrefoten tråkke noe tyngre på pedalen enn deres norske naboer.

les også 1.200 milliarder over tolv år i ny Nasjonal transportplan

SKILT I GARASJEN: Tor André Johnsen har opptil flere spesialproduserte fartsgrenseskilt i egen garasje hjemme i Brumunddal. Foto: Privat

– Dere har vært pådriver for både 100, 110 og nå 120 kilometer i timen. Hvor går maks-fartsgrensen for Frp?

– I Granavollen-plattformen satte vi opp 120 km/t. Noe særlig mer enn det er ikke motorveiene bygget for i Norge i dag, sier Hoksrud og Johnsen som kommer kjørende til avtalen med VG i hver sin elbil.

– Flere holder fartsgrensen

I et eget forslag over påske vil duoen sammen med partifelle Åshild Bruun-Gundersen fremme et forslag om å innføre 120 km/t som fartsgrense på motorveier. De tror og forventer at det vil gå igjennom i Stortinget.

Selv om Frp har foreslått også 130 i partiprogrammet, tror Hoksrud at 120 er et mer realistisk fartstak.

les også MDG-Lan: Vil fase inn dieselbilfrie gater fra 2022

ELBILIST: Bård Hoksrud gikk i fjor til innkjøp av sin første elbil – kun på grunn av lavere avgiftsnivå. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Det ble bare registrert en moderat fartsøkning da fartsgrensen først ble hevet fra 90 km/t til 100. Erfaringen er den samme med den siste fartsgrense-økningen til 110 km/t. Snittfarten økte noe, men det er nå langt flere som holder fartsgrensen på disse veiene, sier Johnsen og Hoksrud.

De utfyller hverandre som en hybridmotor i argumentasjon og faktafremføring i motorvei-støyen ved E-18.

les også Budsjettavtalen: Her blir det bompengekutt

– Blir det ikke bare mer fristende å nærme seg 130 og 140 km/t for mange med en fartsgrense på 120?

– Vi tror folk vil respektere det når vi har riktig fartsgrense på riktig vei, husk vi snakker om de tryggeste og beste motorveiene. Folk synes det er en grense for hvor fort de synes det er ålreit å kjøre, sier Hoksrud.

les også Frp-Hoksrud på felgen – punkterte på E18 i høstferiekø

– Det er vel farligere å punktere i 120 km/t enn i 100 og 110?

– Ja, det er noen sånne utfordringer. Derfor er det de veiene som er bygget og dimensjonert for en 120 km/t eller enda høyere fartsgrense som er aktuelle her. Det er lagt inn en god sikkerhetsmargin som gjør at hvis det skulle gå gærent, så er veiene dimensjonert for dette.

les også Klimaministeren vil forlenge elbil-fordeler

– Byter dere selv fartsgrensene med sterk hjemlengsel til Bamble og Brumunddal etter lange uker på Stortinget?

– Ikke med elbil. Vi har nesten begynt å kjøre plagsomt sakte for å slippe ladestopp.