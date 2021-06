BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen og lederen av Oslo Ap, Frode Jacobsen, sitter med nøkkelen i Lan Marie Bergs videre skjebne som byråd i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB

Oslo Ap om MDG-Lan: Ikke grunnlag for mistillit

Lederen av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til VG at de nå må diskutere hva de skal gjøre før bystyret onsdag. Et alternativ kan være at Raymond Johansen stiller kabinettsspørsmål.

Rødt varslet tirsdag at de vil støtte mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg.

Lederen av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til VG at de vil nå må diskutere hva de skal gjøre før bystyrets møte i morgen.

– Vi har hørt hva Rødt har sagt og sett deres konklusjon. Vi er uenig i de vurderinger som er gjort og mener det ikke er grunnlag for mistillit. Fram til bystyrets møte i morgen vil vi diskutere nærmere hva dette betyr skriver Jacobsen i en sms til VG.

Han ønsker ikke å utdype sine kommentarer.

Oslo-politikken har et parlamentarisk system der byrådet må ha tillit fra et flertall i bystyret. Dersom bystyret ikke har tillit til byrådet, vil det måtte gå av.

BYRÅD: MDGs Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Vidar Ruud

Peker på Johansen

Byrådslederen kan også stille kabinettsspørsmål, som vil si at han sier at byrådet går av dersom de ikke får gjennomslag for sitt syn i et spørsmål.

Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, fikk spørsmål på pressekonferansen om hvorvidt partiet har diskutert med byrådslederen hva slags konsekvenser en mistillit fra Rødt vil få – som dermed sikrer flertall for mistillitsforslaget.

Til det svarte hun:

– Nei. Jeg har sagt flere ganger i media tidligere at de vurderingene er opp til Raymond Johansen å ta.

Bystyremøtet er planlagt klokken 12 i morgen.

Raymond Johansen har foreløpig ikke gitt kommentarer i saken til VG. Det har heller ikke MDGs Lan Marie Berg.