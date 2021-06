Foto: Frode Hansen, VG

Slik avgjøres dramaet om MDG-Lan

Raymond Johansen sier til VG at han fortsatt er motivert til å styre Oslo videre. Det letes etter en løsning som gjør at partiet kan samarbeide med både MDG og Rødt.

Publisert: Nå nettopp

Oslos byrådsleder skulle feire at det går mot betydelige lettelser i coronatiltakene i Oslo. Men i stedet ble tirsdagens møte med pressen en eneste lang utspørring om mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

Der sa Raymond Johansen gang på gang det samme: Han har full tillit til byråden, men vil ikke svare på om han stiller kabinettsspørsmål dersom bystyret mener hun må gå.

Mistillitsforslaget skal etter planen behandles i et bystyremøte onsdag klokken 12.

Til VG legger ikke Johansen skjul på at han fortsatt er motivert til å styre hovedstaden.

– Da jeg stilte til nyvalg i 2019, ble vi valgt til fire nye år. Dersom det blir en situasjon med mistillit mot hele byrådet, så blir det opp til ordføreren å be det største opposisjonspartiet danne nytt byråd.

– Men Høyre har ikke nok støtte til å få flertall. Er du i en situasjon der du prøver å holde på et godt forhold til både MDG og Rødt, slik at partiene som nå styrer Oslo fortsatt har et flertall bak seg?

– Jeg har stor respekt for partiene vi samarbeider med. Men jeg har enda større respekt for at Bystyret er Oslos høyeste politiske organ. Derfor skal vi ta diskusjonen der, sier Johansen.

Mange telefoner

Johansen sier til VG at det vil bli tatt mange telefoner i timene frem mot at MDG-byrådens skjebne skal avgjøres onsdag, men vil ikke svare på om én av disse går til Berg.

Sentrale kilder nær byrådet sier til VG at flere mulige utfall er blitt diskutert:

Lan Marie Berg trekker seg. Hun er innstilt som førstekandidat for MDG ved høstens stortingsvalg, og er så godt som sikker på en videre politisk karriere. Men Berg mener selv at hun har håndtert saken godt Det er fortsatt et håp om at Rødt snur og ikke stiller seg bak mistillit likevel, fordi partiet helst ikke vil kaste byrådet som helhet. Rødt har sagt at de ikke vil støtte et Høyre-byråd. Johansen og byrådet stiller kabinettsspørsmål, og må dermed gå av dersom mistilliten blir stående. Men VG får vite at det ikke er avgjort om det blir nødvendig med kabinettsspørsmål.

Dersom det faktisk blir mistillit mot hele byrådet, så vil et forretningsministerium styre Oslo til et nytt byråd kan dannes. Men grunnlaget i bystyret er uendret, og dermed er det fortsatt de tre partiene som styrer i dag, Ap, SV og MDG, som har best grunnlag for å få danne et nytt byråd.

Milliardsprekk for vannanlegg

Mistillitsforslaget ble fremmet av Frp etter at det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Et av de sentrale spørsmålene har vært om Berg burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

Flere partier i bystyret har de siste dagene varslet at de kommer til å støtte Frps mistillitsforslag. Med Rødt støtte ligger mistillitsforslaget an til å få flertall.