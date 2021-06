Fra mandag slipper reisende fra Polen og Romania karantene

Hvis du sjekker smittetrykket for et land under fanen for verdenstall i VGs talloversikt eller på ulike myndigheters hjemmesider, kan det hende du finner andre tall enn i reiseråd-oversikten. Grunnen er som oftest hvilken dato tallene er fra.

For å kunne forutsi hvilke endringer som norske myndigheter kan gjøre på reiserådene, må VG hente inn tall fra samme tallkilder som FHI – og bruke samme regnemetode.

FHI bruker tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som henter inn tall fra ulike land, samler dem og publiserer tall én gang i uken. Tallene her oppdateres altså sjeldnere enn tallene i VGs verdensstatistikk. Men det er likevel tallene fra ECDC som er de riktige å bruke for å regne ut hvilke land som trolig blir gule eller røde – og hvilke land som kan få krav om karantenehotell. Det fordi det er de tallene norske myndigheter forholder seg til.

For regioner i Norden henter FHI tall direkte fra de danske, svenske og finske smittevernbyråene. Det gjør de også for Storbritannia. VG henter tallene fra samme sted.

Om tallene på svenske FHMs nettsider: Merk at norske myndigheters krav er at et land skal ha under 25 (eller 150) tilfeller per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Det er ikke snitt av siste to uker, som FHM viser på sine nettsider.