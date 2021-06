Foto: Privat

Tre falt over bil på E18: − Plutselig kom det et enormt smell

I den travle helgetrafikken falt et tre over bilen til ekteparet og knuste bakruten.

Av Hanne Hattrem

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lena Helland-Olsen og mannen Robert var på vei mot Drammen etter en handletur i Oslo fredag ettermiddag. Trafikken beveget seg i sakte fart og paret la bilen i høyre felt for å svinge av på avkjøringen til Ikea på Slependen.

– Plutselig kom det et enormt smell og vi forsto ikke hva det var. Så snur vi oss og ser en svær gren inne i bilen. Bakruten var smadret og deler av taket ødelagt. Det var glasskår over alt.

Paret stanset bilen og kom seg ut.

– Rett bak oss lå det en bil fra Viking Redningstjeneste, sjåføren hjalp oss med å varsle politiet, forteller Helland-Olsen.

STØKK: Ekteparet Lena og Robert Helland-Olsen fikk seg en kraftig støkk da treet falt over bilen deres. Foto: Privat

– Plukket trevirke ut av bilen

Politiet hadde ikke kapasitet til å komme til, men en bil fra Asker og Bærum brann og redning bisto med etter hvert. Redningsetaten tok frem motorsagen og fjernet resten av treet.

– Vi plukket trevirke ut av bilen, forteller Helland-Olsen.

– Brannmannen sa vi hadde vært utrolig heldige som ikke fikk treet i fronten eller at vi ikke hadde høyere fart. Vi er fortsatt litt småshaky. Dette kunne gått mye verre. Vi sitter egentlig her og lurer på hvem som har ansvaret for veien, sier Helland-Olsen.

Se flere bilder fra hendelsen her:

forrige









fullskjerm neste

Vegvesenet: Skal undersøke over helgen

Pressevakt Kari Karstensen i Statens vegvesen Drift og vedlikehold opplyser til VG lørdag kveld at Vegtrafikksentralen fikk melding om at et tre hadde falt i veien fredag ettermiddag.

– Brannvesenet fikk treet fjernet, slik at veien kunne åpnes igjen. Hverken vi eller entreprenøren har registrert trær i området som er vurdert å utgjøre fare for trafikken eller de veifarende. Vi vil undersøke stedet nærmere over helgen, skriver hun.

Karstensen sier at Statens vegvesen ikke har vært kjent med at trefallet førte til skade på bil.

– Statens vegvesen vil behandle et eventuelt krav om erstatning på vanlig måte, opplyser Kari Karstensen.

Ventetid på verkstedet

Paret fikk surret igjen bilen og dro rett til verksted i Drammen. Skadetaksten har de foreløpig ikke fått, men en leiebil fikk de kjapt via forsikringen.

– Mannen min kjører 60-70.000 kilometer i året, og bilen er hans rullende kontor. Nå er det uvisst når vi får den igjen, for alle verkstedene er fulle frem til sommeren, fikk vi opplyst.

Lena Helland-Olsen mener det er litt et lite paradoks at dette skulle skje på flatmark i Bærum.

–Jeg er oppvokst på den lille øya Gossen i havgapet utenfor Molde, der det blåser hele tiden. Og nå skjer dette!, sier Lena Helland-Olsen.