SKUFFET: Christoffer Stenberg (38) fra Østre Toten vil ta Johnson & Johnson-vaksinen frivillig, men tror ikke han vil få lov grunnet kriteriene regjeringen legger til grunn. Foto: Privat

Strenge kriterier for Johnson & Johnson-vaksinen: − Umyndiggjøring

Lærer Christoffer Stenberg (38) vil ta Johnson & Johnson-vaksinen frivillig, men tror ikke han vil få lov grunnet de strenge kriteriene som legges til grunn.

Publisert: Nå nettopp

– Det kan godt hende jeg kan gå til fastlegen og presse frem en tåre for å få vaksinen. Men jeg har ingen gyldig grunn i henhold til de kriteriene som ble lagt frem, sier Christoffer Stenberg (38).

Læreren fra Østre Toten sa til VG tirsdag at han var «dritforbanna» fordi regjeringen ennå ikke hadde fått på plass ordningen for dem som ville ta Johnson & Johnson-vaksinen frivillig.

I dag bekreftet helseminister Bent Høie (H) at ordningen vil være på plass fra tirsdag 15. juni – over en måned etter at regjeringen først varslet at folk ville få mulighet å ta Johnson & Johnson-vaksinen frivillig.

Men alle kan likevel ikke ta vaksinen. For å få godkjenning fra legen, må man oppfylle ett av flere kriterier. Det reagerer Stenberg på.

– Jeg synes de opprettholder en umyndiggjøring, sier Stenberg om kriteriene som legges til grunn.

NY ORDNING: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, (i midten), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (t.h.) under dagens pressekonferanse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Strenge kriterier

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell for personer som blant annet skal gjøre nødvendige reiser til land med høyt smittetrykk, som har alvorlige psykiske lidelser eller som er i en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at tiden frem til vaksinen tilbys truer liv og helse.

I tillegg kan man få en medisinskfaglig vurdering hvor det vurderes om fordelene overgår risikoen.

– Det jeg er mest skuffet over er det dårlige politiske håndverket som ligger bak. Jeg synes det som ble presentert i dag er helt annerledes enn det som i utgangspunktet ble lovet, sier Stenberg.

For egen del tror Stenberg, som er i den siste prioriterte aldersgruppen i den ordinære vaksinekøen, at regjeringens strenge kriterier vil føre til at den etterlengtede utenlandsferien ryker.

– Jeg har et håp om at legen vil gi meg vaksinen, men jeg har ingen tro på det, sier Stenberg.

VGs Astrid Mæland kommenterer: «Dette må du grine deg til»

FORSTÅR FORVENTNINGENE: Helsedirektør Bjørn Guldvog Foto: Berit Roald

– Har større forståelse for denne løsningen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at han kan forstå inntrykket av at det skulle bli større selvbestemmelse enn det man endte på.

– Jeg skjønner at det kan ha vært forventninger om at det skulle være enda større grad av selvbestemmelse. Men her har vi også gått gjennom de helsemessige aspektene, og det er avgjørende ut fra helselovgivningen vi har i dag at legene er ansvarlig for å vurdere forsvarligheten

– Var det nødvendig med kriteriene for å få legene med på laget?

– Jeg tror vi har en større forståelse for denne løsningen, enn det som lå litt i luften for noen uker tilbake, sier Guldvog.

Legen har siste ordet

– Har legen rom til å gi den til folk som viser de har reflektert rundt det?

– Det er en forsvarlighetsvurdering legen må gjøre selvstendig basert på veiledning vi gir. I siste instans er det legens avgjørelse. Men legen får klar veiledning på å vekte helsemessige sider ganske tungt.

– Er det vits for dem som ikke oppfyller kriterier å ta kontakt på tirsdag?

– Når de leser denne veiledningen og ser at de er på utsiden, vil jeg ikke tilrå at de tar kontakt. De står fritt og jeg vil ikke hindre noen i å ta kontakt med fastleger, reiseklinikker og private aktører, sier Guldvog.

Begrensninger i lovverket

– Er det riktig å si at dere snudde, og landet på annen ordning enn som var tanken?

– Vi har jobbet ut fra beslutningen som regjeringen fattet, og vi har forsøkt i så stor utstrekning som mulig å iverksette den. Så ser vi det er begrensninger i lovverket og faglig vurdering slik at vi da har beveget oss litt fra “fritt fram” som mindretallet ekspertgruppen anbefalt. Løsningen nå er mer i retning flertallet i gruppen.