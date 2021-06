HARDT PRESSET: Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Vidar Ruud

Drama i Oslo-politikken: − Mistillit mot Lan er mistillit mot byrådet

Miljøpartiet de Grønne setter hardt mot hardt og slår fast at mistillit mot Lan Marie Berg skal oppfattes som mistillit mot hele byrådet. – Ikke en del av vår vurdering, svarer Rødt.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke opposisjonen som bestemmer hvem som sitter i byrådet. Det gjør byrådspartiene. Vi oppfatter mistillit mot Lan som mistillit mot byrådet, som jo også er den vanlige måten å håndtere denne type mistillit på.

Det skriver Miljøpartiet de Grønnes gruppeleder Sirin Stav i en SMS til VG. Hun vil ikke stille til muntlig intervju om saken eller svare på oppfølgingsspørsmål.

Oslo-politikken har et parlamentarisk system der byrådet må ha tillit fra et flertall i bystyret. Dersom bystyret ikke har tillit til byrådet, vil det måtte gå av.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke besvart VGs henvendelse onsdag kveld om han er enig i MDGs vurdering. Tidligere har Johansen uttalt til Dagbladet at han har full tillit til byråd Berg.

Skal stemmes over 16. juni

Onsdag leverte Oslo Frp formelt et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Forslaget skal stemmes over i neste uke, onsdag 16. juni.

Bakgrunnen er at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Bystyret ble ikke informert om kostnadssprekken før byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem 20. mai, noe flere partier har reagert kraftig på.

I BYRÅD: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Frode Hansen

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har varslet at de vil stemme for å kaste byråden. Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre er alle i tenkeboksen rundt mistillit.

Det er også byrådets støtteparti Rødt, som kan sitte på de avgjørende stemmene for om mistillitsforslaget får flertall.

Rødt: – Direkte feil

Oslo Rødts gruppeleder Eivor Evenrud reagerer på kommentarene fra MDG.

– Det er direkte feil. Oslo har parlamentarisme, og de folkevalgte i bystyret er de som i enhver sak avgjør om de har tillit til at den enkelte byråd følger opp sitt ansvar og vedtak gjort av bystyret, skriver Evenrud i en SMS.

Hun viser til at det gjennom årene har vært en rekke mistillitsforslag i Oslo, som ofte har endt med at ansvarlig byråd selv går av.

– Det er ingenting ille med å gå av eller å trekke seg i sånne saker, jeg tenker det først og fremst viser at man tar ansvar, skriver Evenrud.

– Blir det en del av vurderingen til Rødt at et flertall for mistillit mot Berg kan føre til at hele byrådet går av?

– Det er ikke en del av vår vurdering nei.

FEIL: Oslo Rødts gruppeleder Eivor Evenrud. Foto: Roger Neumann

SV: – Jobber for å unngå mistillit

VG har spurt SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll om hun er enig i MDGs vurdering at mistillit mot Berg skal tolkes som mistillit mot hele byrådet.

I en SMS svarer ikke Eidsvoll direkte på spørsmålet, men gir en generell kommentar om situasjonen:

– Foreløpig er det ikke vedtatt noen mistillit og vi jobber for å unngå det. SV mener ikke det er grunnlag for mistillitsforslaget Frp fremmet i bystyret i dag og kommer selvfølgelig ikke til å stemme for det, skriver Eidsvoll.

Hun legger til at SV mener at byråden har sørget for å informere bystyret med korrekt informasjon.

– Jeg håper alle partiene i bystyret setter seg grundig inn i realitetene i anklagene for å unngå politisk spill om denne viktige saken. Spørsmål om byrådets håndtering er det naturlig at byrådslederen svarer på, legger Eidsvoll til.

Oslo Aps gruppeleder Frode Jacobsen har ikke besvart VGs henvendelse om saken.