Helsedirektøren om storbytiltak mot smitte: − Ta kraftig i

Helsedirektoratet anbefaler Oslo og Bergen å stenge svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, museer og biblioteker.

– Vi tror det er klokt, slikt smittesituasjonen er nå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte i Stortinget torsdag nye nasjonale tiltak, for å få ned smittespredningen. Innstrammingene blir enda tøffere i Oslo og Bergen.

Byrådet i Bergen presenterer nye og strengere tiltak klokken 18 i dag. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) kjører pressekonferanse i morgen fredag klokken 13.

De sosiale møteplassene i storbyene kan ifølge helsedirektøren bli stengt en måned fremover. Statsministeren oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

Helsedirektoratet anbefalte regjeringen å vedta forsterkede tiltak for Oslo og Bergen, der smittepresset er størst og utbruddene strekker seg ut over kommunegrensene.

Lar storbyene bestemme selv

Erna Solberg & co. valgte i stedet å la kommunene i de to storbyregionene selv å bestemme hvilke tiltak som bør iverksettes mot økt smittespredning.

Helsedirektøren sier at en regjeringsbeslutning ville vært det enkleste.

– Men den kanskje klokeste måten å få det til på, er et samarbeid mellom regjering og kommuner for å få felles beslutninger i kommunene, sier helsedirektøren.

Han legger til at det viktigste er at skjerpede tiltak i de smitteutsatte regionene settes ut i livet raskt og samlet, for få best mulig effekt.

Tiltaksmenyen for storbyene

Her er tiltakene som regjeringen mener at kommunene i bo- og arbeidsregionene Oslo og Bergen bør vurdere å innføre:

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker.

Det samme gjelder arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Ytterligere begrense størrelsen på ulike arrangementer.

Ytterligere restriksjoner ved serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22, for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld.

Stans i breddeidrett for voksne.

Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år.

Anbefaling om munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport.

Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå.

To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs.

Obligatorisk hjemmekontor.

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.

Helsedirektoratet: Ta kraftig i

Kommunene i storbyregionene skal selvstendig vurdere om tiltakene er forholdsmessige.

– Vurderingen kan være ulik mellom Oslo og enkelte områder i samme by- og arbeidsregion og mellom de forskjellige bydelene i Oslo, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han oppfordrer kommunen til å vurdere hele tiltakslisten, ikke plukke fra menyen.

– Vårt råd er å ta kraftig i for å redusere den sosiale mobiliteten som bidrar til mye skjult smittespredning. 60 prosent av smitten har ukjente veier.

– Hvor lenge bør tiltakene opprettholdes?

– Vi anbefaler en slik stengning i minst 14 dager, antagelig helst en måned, sier Guldvog.

Han bekrefter at rødt nivå på videregående skole kan bety at klassene deles opp i mindre grupper, som får undervisning på skolen til ulike tider på dagen.

Stille fra bibliotekene

Deichman – bibliotekene i Oslo – kan bli rammet av innstramningene, men biblioteksjef Knut Skansen vil ikke svare på om de forbereder seg på å lukke dørene.

– Så lenge det er forenlig med godt smittevern å holde åpent, er det en god ting at folk kan låne bøker og filmer i denne tida der alle skal holde seg mye isolert.

– Helsedirektoratet mener at det ikke er forenlig med godt smittevern å holde åpent?

– Det er disse vurderingene som nå gjøres og som kommuniseres i morgen, sier Skansen torsdag ettermiddag.

Bent og Raymond enige

Helsedirektoratet skriver at erfaringene med Oslo og Bergen viser at det kan være krevende å sikre samordnet og tilstrekkelig rask oppfølging tvers av kommuner.

– Dersom dette skal overlates til kommunene, er derfor viktig at det iverksettes mekanismer som sikrer nødvendige vedtak, skriver direktoratet.

Helseminister Bent Høie (H) forsikret på pressekonferansen torsdag at han og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) er enige om innstrammingene som kommer i Oslo.

– Vi vil vurdere tiltakene vi innfører opp mot de anbefalingene regjeringen legger frem, heter det i en meddelelse fra byrådet før innstrammingene i Oslo presenteres fredag.

