Kjørte i minst 230 km/t - dømt til fengsel

Mannen, som er i slutten av tenårene, filmet råkjøringen. Nå er han dømt til seks måneders fengsel og er fradømt førerkortet i fem år.

For mindre enn 10 minutter siden

Mannen kjørte ifølge dommen fra Jæren tingrett i minst 230 km/t i en 80-sone inne i Ryfylketunnelen. Råkjøringen skjedde i sommer. Mannen hadde en passasjer i bilen og filmet råkjøringen mens den skjedde.

Råkjøringen ble så delt med flere i en Snapchat-gruppe.

Ved et annet tilfelle kjørte mannen i 175 km/t i en 90-sone.

«Siktede har forklart at han ikke tenkte klart over om han hadde kontroll på bilen i farten eller om han utsatte andre for fare, og at han var «hard på gassen» og at han ble «revet med»,» står de i dommen.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse for alle tiltalepunktene da han møtte i retten. Det ble likevel lagt ned påstand om fem måneders ubetinget fengsel for mannen. Det fikk påtalemyndigheten medhold i.

Han blir også fratatt førerkortet i fem år. Han må ta førerkortet på ny når denne perioden er over.

Saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad.

«Retten mener siktede, i tillegg til å utvise manglende respekt for fartsreglene, også har utvist total mangel på respekt for medpassasjerens og andre trafikanters liv og helse», står det i dommen.

– Det er en svært hasardiøs kjøring. Påtalemyndigheten tar til etterretning at retten var enig med oss at dette var alvorlig. Den type kjøring er særdeles farlig og absolutt ikke noe man foreta seg, sier politiadvokat Sveinung Andersen til Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Han angrer på handlingen og tar dommer til etterretning, sier mannens forsvarer Håkon Pinderød Eliassen til VG.

Publisert: 26.10.20 kl. 11:11