Helsetopper bekymret for økt smittespredning: Høyere risiko for å miste kontrollen

Myndighetene mener de har kontroll over utbruddene i Norge, men advarer mot at det med dagens smitteøkning fort kan snu.

Situasjonen har forverret seg betydelig, fastslo FHI-direktør Camilla Stoltenberg etter å ha presentert den nyeste ukerapporten onsdag.

Forrige uke ble det registrert 1686 smittetilfeller – en økning på 79 prosent sammenlignet med uken før. Ikke siden den siste uken i mars har det blitt registrert flere smittede på én uke i Norge.

– Risikoen for å miste kontroll er høyere enn den var bare i forrige uke. Det er klart at når smitten øker så raskt som den gjør nå er kontrollen dårligere enn den har vært så langt, sier Stoltenberg til VG.

– Men vil du si at dere har kontroll?

– Det er ikke sånn at vi ikke har noe kontroll, for her gjøres det veldig mye og det skjer forbedringer fra uke til uke. Og det er heller ikke en absolutt eksakt grense for når man ikke har kontroll, svarer FHI-direktøren.

Hun forklarer at man mister kontrollen for eksempel dersom man gir opp smittesporingen, eller hvis det kommer tusenvis av smittede personer hjem fra utenlandstur som man ikke fanger tidlig nok opp.

– Men jeg vil ikke si at vi er i den situasjonen nå, understreker Stoltenberg.

– Øker urovekkende mye

Onsdag er 50 personer ifølge VGs oversikt innlagt med covid-19 på norske sykehus. Det er det høyeste antallet innleggelser siden mai.

FHI mener økningen i innleggelser kan underbygge at det er økt smittespredning i befolkningen.

– Vi tror det er større generell smitte i befolkningen og mer som går under radaren. Det er en del av smitten, særlig i osloområdet, som vi ikke klarer å årsaksbestemme, altså finne ut av hvor kommer fra. Når tallene samlet øker vil også den skjulte smitten øke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Hvordan vurderer dere risikoen for nasjonale utbrudd?

– Vi har fremdeles kontroll over de fleste utbruddene i Norge, men det er likevel sånn at vi kommer nærmere en situasjon med nasjonal spredning. Smittetallene øker urovekkende mye, derfor er det nødvendig med noen tiltak slik at vi igjen kan få bedre kontroll, sier Guldvog og tilføyer:

– Men vi er ikke trygge og er avhengige av kraftfull innsats fra oss alle for å få det til.

Høie: – Risikoen høyere

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er enig i at myndighetene fortsatt har kontroll over smitten i Norge.

– Men vi må beholde kontrollen. Det er et felles budskap fra oss, Helsedirektoratet og FHI. Men risikoen for å miste kontrollen er høyere enn den har vært, sier han.

Regjeringens nye tiltak mot smittespredning trådte i kraft natt til onsdag. Blant annet bør man nå ikke ha flere enn fem gjester i private hjem, i tillegg til husstandsmedlemmer.

Det har imidlertid vært stor forvirring rundt noen av tiltakene. Her svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad på spørsmål fra VGs lesere.

Dette er de nye tiltakene I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke for å redusere antall nærkontakter.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Vis mer

Publisert: 28.10.20 kl. 17:04

