RIKSADVOKAT: Jørn Sigurd Maurud. Foto: Ørn E. Borgen

Filleristing: Riksadvokaten vil ikke gjenåpne

Forskergruppen gjennomgikk 17 tidligere straffesaker med filleristing, og mente det var tvilsomme beviser i flere av sakene. Nå svarer riksadvokaten at han foreløpig ikke ønsker gjenåpning.

Nå nettopp

En forskergruppe med juridiske og medisinske eksperter gransket 17 straffesaker hvor foreldre var tiltalt for å ha filleristet barna sine. De mente at det i noen av sakene ikke var godt nok grunnlag for å bruke diagnosen Shaken baby syndrome om hodeskadene til spedbarna, men at skadene kunne være medfødt.

Ulf Stridbeck og Aslak Syse, som begge er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sa på vegne av forskergruppen at flere foreldre kunne være feilaktig dømt for å ha mishandlet barna.

Nå har Riksadvokaten vurdert om noen av de 17 sakene, som omtales i forskernes artikkel, gir foranledning til at påtalemyndigheten av eget tiltak begjærer gjenåpning.

– Artikkelen gir ikke grunnlag for det, er riksadvokatens vurdering.

Strid om Shaken baby syndrome

VG har skrevet om tvillingene «Max» og «Lukas» som ble utsatt for kraftig filleristing av sin far. Det førte til livstruende skader, de måtte ha omfattende behandling på Rikshospitalet og har til sammen vært gjennom åtte hodeoperasjoner.

I FENGSEL: Tvillingfaren tilsto i retten og ble dømt til fire år og seks måneders fengsel. Foto: Therese Ridar

Hvis familien hadde bodd i Sverige, ville faren antagelig ikke engang blitt anmeldt. For det svenske fagmiljøet har endret syn og mener nå at det nærmest er umulig å bevise at risting av barn kan føre til så store skader at de blir alvorlig skadet eller dør.

Noe av det samme synet kommer frem i den omtalte forskningsartikkelen som ble publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap 04/2020.

I flere av straffesakene konkluderte rettens sakkyndige med at barna var filleristet, men de tre medisinske ekspertene bak artikkelen finner andre forklaringer på hodeskadene til barna i alle sakene bortsett fra én. I flere av disse sakene mener forskerne at barna led av såkalt godartet utvendig vannhode.

Men riksadvokatens vurderer det altså slik at det ikke er grunnlag for at påtalemyndigheten selv skal begjære gjenopptagelse ut fra den forskningsartikkelen som er publisert.

Ikke grundig nok

«De medisinske konklusjonene er i begrenset grad grunngitt i artikkelen», skriver riksadvokaten i en pressemelding, og understreker at forskningsgruppen senere vil publisere en medisinsk vinklet artikkel som vil gå dypere inn i de medisinske funnene.

– Det er nok riktig at vår medisinske analyse ikke er begrunnet nok i den juridiske artikkelen, sier en av artikkelforfatterne, Ulf Stridbeck.

ARTIKKELFORFATTER: Ulf Stridbeck er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

– Vi har valgt å skille det juridiske og det medisinske i to ulike spor, og den medisinske artikkelen jobber vi fortsatt med. Det hadde nok vært en fordel om de to artiklene ble publisert parallelt, men vi tror det hele vil sees i et nytt lys når den andre artikkelen blir offentliggjort, sier Stridbeck.

Riksadvokaten har varslet forsvarerne og de domfelte, slik at de får foranledning til selv å vurdere om de ønsker å fremme sin sak for Gjenopptakelseskommisjonen. Brevet er sendt til forsvarerne og domfelte i 12 av de 17 sakene som er omtalt i artikkelen.

Publisert: 29.10.20 kl. 19:29

