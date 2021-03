TO DØDSFALL MELDT SISTE UKEN: På en uke har Norge registrert to dødsfall blant helsepersonell som har blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Det er foreløpig uklart om det er en sammenheng. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / X02692

AstraZeneca-vaksinen: Derfor topper Norge listen over bivirkningsmeldinger

Bare Frankrike og Italia har meldt om flere mistenkte AstraZeneca-bivirkninger enn Norge. Men det trenger ikke bety at flere får bivirkninger her, ifølge Legemiddelverket.

Publisert: Nå nettopp

Tallene fremgår av den europeiske databasen over rapporter om antatte bivirkninger.

Her samles alle sakene som meldes inn til EU fra europeiske land. Med 1400 rapporter er Norge nummer tre på listen som viser hvert lands mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen.

Kun Italia og Frankrike har meldt om flere.

– Norske leger og helsepersonell er tradisjonelt flinke til å melde, så det ser vi på som veldig positivt. Det er mulig at det er årsaken til at vi har sett flere tilfeller enn i mange andre større land, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Søndag døde en av de tre helsearbeiderne som ble innlagt ved Oslo universitetssykehus etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. De har alle blitt behandlet for en svært sjelden tilstand, med en kombinasjon av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Legemiddelverket ser i tillegg disse sakene i sammenheng med den vaksinerte helsearbeideren som forrige uke døde på Tynset. Det er foreløpig ikke påvist en årsakssammenheng mellom vaksinen og symptomene.

Norge og Danmark varslet først – nå følger flere etter

Flere europeiske land har de siste dagene fulgt etter Norge og satt AstraZeneca-vaksineringen på pause. Nå skal de gå gjennom sakene sine på nytt, for å se om de finner lignende tilfeller.

– Det er takket være Danmark og Rikshospitalet at alle land nå går gjennom sine data, sier overlege ved Avdeling for legemiddelinformasjon i Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

– Det vil vise om antallet i Norge er representativt, eller om det er tilfeldig. Det blir spennende å se hva som nå kommer: Om det ligger noe der som ikke er fanget opp av de andre nasjonene.

Både norske helsemyndigheter og Det europeiske legemiddelbyrået EMA jobber nå på spreng med å undersøke om blodproppene skyldes vaksinen. Legemiddelverket har blant annet en hypotese om at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon hos de syke helsearbeiderne.

Det er ventet at europeiske legemiddelmyndigheter, etter et møte førstkommende torsdag, vil ta en endelig avgjørelse på om vilkårene for godkjenningen av vaksinen bør endres.

Under 10 prosent er alvorlige saker

Seniorrådgiver innen legemiddelovervåkning i Legemiddelverket, Pernille Harg, sier at sakene om mistenkte bivirkninger har høyeste prioritet.

– Vi har rett og slett håndtert et stort volum som har gått videre til EU, og har satt inn mye ekstra ressurser for å saksbehandle.

Hun peker samtidig på at under 10 prosent av sakene de har registrert, er alvorlige.

– Det er ikke så store volumer med alvorlige meldinger, men noen av tilfellene er veldig alvorlige. De aller fleste får bivirkninger som svimmelhet, hodepine og feber, som går over etter få dager, sier Harg.

EUs database viser også at betydelig flere kvinner enn menn har rapportert om bivirkninger etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca. Seniorrådgiveren mener det kan ha flere forklaringer:

– I et normalår kommer 60 prosent av meldingene våre fra kvinner. I tillegg har vi jo vaksinert hovedsakelig eldre, og der er det en liten overvekt av kvinner. Så har vi vaksinert helsepersonell, der det også er en overvekt av kvinner. Vi tror alle de faktorene påvirker balansen.

– Så det kan ikke forklares med at kvinner er mer utsatt for å få bivirkninger?

– Det har vi ikke noe grunnlag for å mene.

Hver uke publiserer Legemiddelverket en oversikt over bivirkningsmeldinger.

Helsepersonell skal blant annet melde inn dødsfall som har skjedd i nær tid etter vaksinasjon, slik at man kan undersøke om det er en sammenheng eller et tilfeldig sammenfall i tid.

Da Legemiddelverket i januar publiserte den første bivirkningsrapporten under coronavaksineringen, spredte en nyhet om norske vaksinedødsfall seg verden rundt.

Det viste seg imidlertid ikke å ha en sammenheng med vaksineringen.