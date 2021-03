HØVDINGER I KAMP: Fabian Stang kaller Carl I. Hagens uttalelser uanstendige. Foto: Sara Johannessen Meek / Scanpix

Fabian Stang knaller til mot Carl I. Hagen

Fabian Stang (65) vil ha seg frabedt at Carl I. Hagen angriper Oslos innvandrere. Sylvi Listhaug støtter Hagen.

Av Bjørn Haugan

– Vi er slitne nå, alle sammen, men dette må vi klare uten å peke på hverandre som de ansvarlige, sier den tidligere Høyre-ordføreren i Oslo, Fabian Stang.

Han reagerte med sinne og oppgitthet da han leste intervjuet i VG, med Carl I. Hagen, hvor Frp-høvdingen forteller om sakene han mener Frp bør fronte for å vinne tilbake velgerne.

I intervjuet sa Hagen blant annet at innvandringen delvis har skylden for den siste coronakrisen i Oslo.

– Ja, delvis, det skyldes den langsiktige innvandringspolitikken som er ført de siste 20–30 årene. Smitten er mye høyere i innvandrerbefolkningen. Det har omsider kommet frem, sa Hagen og la til at den omfattende coronasmittet øst i Oslo «er en konsekvens av innvandringspolitikken».

– Hadde vi ført den innvandringspolitikken jeg sto for på 90-tallet, så hadde vi hatt 100 000 færre innbyggere.

– Uanstendig

Fabian Stang rister oppgitt på hodet.

– Jeg synes det er leit at Carl I. Hagen benytter denne anledningen til å sparke mot alle innvandrere. Det er farlig å utpeke syndebukker midt i en krise. Før krigen var det jødene man pekte på, sier Stang.

ALDERDOM: Fabian Stang sier at «uten innvandrerne ville det ikke vært noe sykehjem å flytte til, for Hagen og meg, når den tid kommer». Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier at han er enig med Hagen i at vi til vanlig må kunne diskutere volumet på innvandring og betydningen av hjelp i nærområdene.

– Men hets nå er uanstendig. Hvis noen innvandrere bryter smittevernsreglene, skal de straffes som alle andre, fordi de har brutt reglene, ikke fordi de er innvandrere.

Stang vil snarere rose innvandrere.

– Hvis innvandrerne utfører nødvendige jobber, som medfører høyere smitterisiko, skal de ha takk for at de har påtatt seg økt risiko, ikke kjeft hvis de blir syke.

– Styggest

Stang sier at mange av innvandrerne fortsatt er nederst på inntektsstigen.

– Det betyr at de ikke, som Hagen, har flere soverom og mulighet for effektiv karantene. Det er lenge siden vi har straffet folk fordi de er fattige, sier Stang, som var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015.

Stang reagerer veldig sterkt på noe annet Hagen sa i intervjuet.

– Styggest er kanskje Hagens påstand om at innvandrerne utnytter systemet med lån av ski og sender hjem de pengene de sparer på det, sier Stang.

FRP-KAMERATER: Sylvi Listhaug støtter Carl I. Hagen. Foto: Tomm W. Christiansen

Han viser til at Hagen sa at noen innvandrere sender penger hjem, fremfor å kjøpe ski til barna.

– Er Hagen sikker på at ikke han også, hvis han var i samme situasjon, ville prøvd å hjelpe sin familie, hvis de ikke hadde råd til mat og husvære, spør Fabian Stang.

Han sier at «ikke engang Hagens velgere svelger Hagens påstand om at vi ville hatt rimeligere boliger hvis vi ikke hadde hatt innvandrere».

– Mange av innvandrerne har faktisk vært med på å bygge de byggene vi har og de vasker dem jevnlig. De kjører, buss, trikk og taxi, leverer aviser og lager mat. De nye generasjoner blir også advokater og leger, sier Stang og legger til:

– Sist, men ikke minst, uten innvandrerne ville det ikke vært noe sykehjem å flytte til, for Hagen og meg, når den tid kommer. Dette er tiden for samhold, ikke hets mot hverandre, sier den tidligere Høyre-ordføreren i hovedstaden, som fra høsten 2016 til i januar 2018 var statssekretær for daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Siden februar 2018 har Stang jobbet som advokat i advokatfirmaet Elden.

Listhaug gir Hagen støtte

Frp-nestleder Sylvi Listhaug tar ikke avstand fra uttalelsene til Hagen. Snarere tvert om.

– I innvandringspolitikken setter Carl som alltid ordet på reelle problemstillinger. Hadde de andre partiene hørt på han og FrP de siste 35 årene, hadde Norge vært i en helt annen situasjon. Norge hadde gitt opphold til langt færre personer og gjennom dette kunne lykkes bedre med integreringen, sier Listhaug.