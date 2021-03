forrige





fullskjerm neste AVGIR DOSER: Båtsfjord er blant kommunene som kan få opptil tre prosent færre vaksinedoser.

Helsedirektoratet: Ikke ulovlig å fordele vaksiner etter hvor folk bor

Helsedirektoratets jurister har vurdert at det er lov til å gjennomføre den skjevfordelingen av vaksiner som FHI og regjeringen har gått inn for.

De fikk i oppdrag å vurdere om det er lov å fordele vaksiner etter hvor folk bor, eller om det er diskriminering av tilgang på helsehjelp. Det konkluderer de med at det er:

«Dersom en faglig vurdering tilsier at befolkningen i enkelte områder bør prioriteres, har FHI etter vår vurdering rettslig grunnlag for å fastsette retningslinjer med et slikt innhold», er konklusjonen i den juridiske vurderingen

I vurderingen skriver Helsedirektoratet at smittevernloven gir rett til nødvendig smittevernhjelp - og at enkeltpersoner ville kunnet påberope seg rett til å bli vaksinert i tråd med det nasjonale programmet i en situasjon med nok vaksiner til alle.

Men i en situasjon med begrenset tilgang på vaksiner, mener de at det er klart at smittevernloven ikke kan gi noen rett for den enkelte til å kreve vaksiner.

«Behov på individnivå kan ikke være avgjørende for fordeling av vaksinedosene på gruppenivå», skriver de.

De peker på at smittevernlovens formå er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer, og at hensynet til smittevern kan medføre at befolkningens interesser går foran hensynet til den enkelte.

Regjeringen har fulgt FHIs anbefaling om en beskjeden skjevfordeling, som innebærer at kommuner med høyt smittetrykk og mange innleggelser over kan tid tildeles 20 prosent flere vaksiner enn før.

Dosene hentes fra 330 kommuner som har hatt fire eller færre innleggelser det siste halvåret - de kan få inntil tre prosent færre vaksinedoser. Se hvilke her.

I rådet FHI leverte til regjeringen om fordelingen, satte de en terskelverdi til flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 i 2020 til uke 4 i 2021, for de som kan få flere vaksiner.

Det vil gi et økt antall vaksinedoser til: Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Sjekk hvordan din kommune ligger an i vaksineringen med de dosene som har blitt fordelt hittil: