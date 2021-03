KRYSSET ELVEN: En grensevakt fra Texas prøver å få Edith og den fire år gamle sønnen Harbin Ordonez ut fra gjemmestedet sitt. De har akkurat krysset elven Rio Grande i en flåte fra Mexico, etter å ha reist fra sitt hjemland Honduras. Bildet er tatt tirsdag denne uken. Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Kraftig økning av barn og unge til USAs grense: − Systemet vårt må fikses

Joe Bidens løfter om en mer human migrantpolitikk settes på prøve. USA sliter med å ta vare på et økende antall barn og unge som kommer alene til grensen fra Mexico.

Av Ingrid Hovda Storaas

Ifølge tall fra CNN er til sammen 3700 barn og unge nå i grensepolitiets varetekt – 1100 flere enn «rekorden» på 2600 i juni 2019, under tidligere president Donald Trump.

Tallet er ifølge Reuters fire ganger som høyt som det var sent i februar.

Barna holdes på det som beskrives som fengselslignende interneringssentre bygget for voksne, og de holdes her lenger enn de skal. Snittet den siste uken var 107 timer, til tross for at loven sier at de må være ute innen 72 timer.

Amerikanske medier melder at barna holdes i det som beskrives som celler ved interneringssentrene. Lyset står på 24 timer i døgnet, og det er få muligheter til å leke.

fullskjerm neste TELTKOMPLEKS: Amerikanske myndigheter har opprettet et midlertidig interneringssenter for migranter i Donna i Texas. Her holdes også barn som kommer til USA alene, ifølge CBS. Bildet er tatt 29. januar.

– Noen av guttene fortalte at det var så overfylt at de måtte bytte på å sove på gulvet, sier advokaten Neha Desai til CBS.

Hun representerer mindreårige migranter i det amerikanske rettsvesenet, og sier at hun denne uken har intervjuet rundt 12 barn og unge ved et midlertidig interneringssenter i Donna i Texas.

Noen av barna hun intervjuet, hadde ifølge Desai vært på senteret i hele fem dager, og fått dusje bare én gang.

– Det er dypt urovekkende å se små barn i fasiliteter i flere dager, hvor de ikke får dusje, ringe familiene sine eller se sollyset, sier hun.

Ifølge advokaten fikk ikke hun og kollegene ved National Center for Youth Law lov til å inspisere fasilitetene selv.

– Jeg har selv en seksåring

Interneringssentrene skal fungere som et midlertidig oppholdssted for barna, før de etter planen skal videreføres til sentre som drives av Helse- og sosialdepartementet. Herfra kan de eventuelt gjenforenes med slektninger i USA eller tas hånd om på andre måter.

På grunn av coronapandemien er kapasiteten lavere enn det som er normalt.

INTERNERINGSSENTER FOR BARN: I februar gjenåpnet Biden-administrasjonen et interneringssenter for barn i Carrixo Springs i Texas, for å huse 700 ungdommer mellom 13 og 17 år. Anlegget ble åpnet av Trump-administrasjonen i 2019. Foto: Eric Gay / AP

Den amerikanske grensevakten CPB vil ikke kommentere Desais uttalelser. I et tidligere intervju sa imidlertid fungerende leder Troy Miller at barna har tilgang til mat, snacks og helsehjelp. Han hevder også at de kan dusje hver 48. time.

– Mange av oss, kanskje de fleste av oss, er foreldre. Jeg har selv en seksåring, og agentene våre gjør det de kan hver eneste dag for å ta vare på barna, sa han, men la til at de «sliter med å håndtere antallet barn og unge» i deres varetekt.

Til tross for at president Joe Biden og hans administrasjon sliter med å håndtere antallet barn som kommer til grensen, vil de ikke omtale situasjonen som en krise.

– Jeg tror det viktigste er at vi gjør det vi gjør uansett hva folk kaller situasjonen. Systemet vårt må fikses, det er det enighet om fra presidenten og ned, svarte Roberta Jacobson, som er ansvarlig for grensespørsmål, på spørsmål fra pressen i Det hvite hus onsdag.

Det hvite hus er tydelige på at de mener de har arvet et ødelagt migrasjonssystem fra USAs tidligere president Donald Trump, og at han burde fått i stand måter å ta imot migrantene på heller enn å bruke tiden på å bygge en grensemur, skriver ABC.

Under Trump ble også barn som kom alene sendt bort ved grensen på grunn av coronasituasjonen, og dette var en av tingene som tidlig ble endret på av Biden. Hans administrasjon har også begynt å slippe inn familier med små barn.

De fleste voksne migrantene blir imidlertid fortsatt bortvist ved grensen uten å få søke asyl, på grunn av coronapandemien: Bare i februar utgjorde dette rundt 100.000 mennesker, ifølge ABC.

Mener Biden kan takke seg selv

Flere fremstående republikanere mener imidlertid at Joe Biden har seg selv å takke for situasjonen ved grensen mot Mexico, siden han har gått tydelig ut og sagt at han ønsker en mer human migrantpolitikk.

– Vi ser en økning av barn som kommer alene over grensen. Hvorfor? Joe Biden har lovet amnesti, skriver den republikanske Texas-politikeren Ted Cruz på Twitter.

Texas-guvernør Greg Abbott er også kritisk, og skriver på Twitter at Biden-administrasjonen har «skapt en krise på grensen».

Også den republikanske mindretallslederen i Representantenes hus Kevin McCarthy omtaler situasjonen som en krise.

Han skal reise til Mexico-grensen i Texas sammen med flere andre republikanske kongressmedlemmer mandag, og sier han har prøvd å få et møte med presidenten om situasjonen.

– Biden har ikke engang erkjent krisen han har skapt, og han har heller ikke satt av tid til å møtes for å løse den, sier han ifølge Reuters.

fullskjerm neste Menneskesmuglerne prøver å omgå grensesoldater ved å smugle folk over elven Rio Grande i gummiflåter.

– Kan ha drevet folk til å ta den beslutningen

Også i Det hvite hus erkjenner de at deres egen politikk kan være én av årsakene til at flere prøver lykken ved grensen, i tillegg til blant annet coronakrisens knusende effekt på økonomien i Latin-Amerika.

– Jeg vet ikke om det er en tilfeldighet, men jeg tror tanken om en mer human politikk kan ha drevet folk til å ta den beslutningen, sier Biden-administrasjonens Jacobson ifølge CNN.

Hun advarer om at smuglere ser ut til å bruke dette for det det er verdt for å spre villedende informasjon, og er klar på at USA i dag ikke har noen «åpen dør»-politikk.

– Oppfatningen om at grensen er åpen samsvarer ikke med virkeligheten.