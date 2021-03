AVGJØRENDE KLIMAVÅR: Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp er i tvil om det er mulig å samle noe bredt flertall for en felles klimaplan i Norge. Foto: Gisle Oddstad

Sp med bensinpris-ultimatum til Ap

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp sier det er uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Hvordan Norge skal nå sine ambisiøse mål om å kutte klimautslippene med 50–55 prosent innen 2030, står foran en avklaring:

Partiene på Stortinget skal før påske ha levert sine innspill til regjeringens klimamelding, som skal voteres over i Stortinget senere i vår.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har ledet arbeidet med partiets utkast til partiprogram for de neste fire årene, som skal vedtas på landsmøtet i juni.

I ulike debatter den siste tiden har det blitt stilt spørsmål ved Sps klimavilje.

I dag gir Arnstad svar.

– Vi står bak Norges klimamål, men vi har har lagt våre egne prioriteringer og vi ser ikke for oss å gå i forhandlinger med regjeringspartiene, fordi de har valgt som sitt hovedgrep i klimameldingen en tredobling av CO2-avgiften, som vil øke bensinprisen til 20 kroner.

– Kan dere sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner?

– Nei. Det kommer ikke til å skje. Det blir en beinhard forhandling. Tredobling av CO2-avgiften og bensinpris på 20 kroner kommer til å ødelegge hele legitimiteten til klimapolitikken ute i det norsk folk. Vi slutter opp om målet om 50–55 prosent kutt innen 2030. Men skal du få til det, må du ha med folket på det, sier Arnstad.

Vil ikke ha strøm fra land til sokkelen

– Hvordan skal dere dekke inn økningen i CO2-avgiften, når dere vil vrake den?

– Vi vil blant annet ha en mye mer positiv industrisatsning enn det regjeringen legger opp til.

– Kan du være konkret?

– Satsning på fangst og lagring av CO2, hydrogen, biogass og elektrifisering av sokkelen, der det er forsvarlig å gjøre, sier Arnstad.

Elektrifisering har lenge betydd å bringe strøm fra land til oljeplattformene, slik at produksjonen kan skje med strøm, ikke med forurensende kraftverk, som fortsatt er på mange plattformer.

VET IKKE OM DE UNGE VINNER FREM: Klima engasjerer, her fra skolestreik i 2019. Marit Arnstad er i tvil om det er mulig å få til bredt klimaforlik i Norge. Foto: Gisle Oddstad

Arnstad sier det må bli slutt på at strøm hentes fra land.

– Elektrifisering på sokkelen må i fremtiden komme fra offshore vindmøller.

Vi sitter på Arnstads kontor på Stortinget, sammen med partikollega Sandra Borch, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomite.

De sier skog må bli et viktig klimakutt-virkemiddel og viser til at skog fanger CO2.

– Klimakur sier at vi må komme raskt i gang hvis vi skal øke bindingen i skog. Regjeringen har sviktet når det gjelder økt planting av skog. Det er et av de billigste tiltakene for å fange CO2, sier Borch.

KLIMA PÅ BORDET: Marit Arnstad og Sandra Borch forteller om Sps fremtidige klimapolitikk. Foto: Bjørn Haugan

– Er ikke kampen mot økning i CO2-avgiften et dieselbileier-argument: Dere tør ikke tukle med det fordi det er så mange av velgerne deres som kjører dieselbil og Frp er på samme linje?

– Vi kan ikke akseptere en klimapolitikk som gir økte sosiale forskjeller. En slik politikk kommer ikke til å holde seg i det lange løp. Skal vi lykkes med klimaomstilling, er vi nødt til å ta hensyn til hvordan tiltak slår ut sosialt, for dem som tjener minst og geografisk; for dem som ikke har noe alternativ, blant annet de som har dieselbil, sier Arnstad.

I Sps forslag til programutkast for de neste fire årene, foreslås det å endre elbilfordelene slik at staten kun gir moms-fritak for kostnader opp til 600 000 per nyinnkjøpt elbil.

– Dere vil ta Tesla- og Jaguar-elbilkjøperne?

– Vi er spent på hva som blir utfallet på landsmøtet i den saken. Det er en dissens i programkomiteen, sier Borch.

– Dere skriver at dere vil bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Hva sier dere til dieselbil-forkjemperne?

– Vi vil bidra til at nybilsalget består av nullutslippsbiler, men vi vil ikke ha noe forbud mot bensin eller dieselbiler, sier Borch.

– Hvis det i morgen gjøres et gigantisk funn i Barentshavet, så vil produksjonen trolig ikke kunne starte før 2030–2035. I det politiske landskapet vi er nå, er det realistisk?

– Først må vi finne det. Vi har ikke funnet så veldig mye der oppe hittil. Men til spørsmålet: Det er det vanskelig å svare på fordi det avhenger av flere ting, blant annet kraftsituasjonen i Nord-Norge. Og om det ligger nært et eksisterende prosjekt, så vil det være lettere, sier Arnstad.

Sier nei til Høyre-debatt

På Høyres landsmøte blir det debatt om å skjerpe oljeskatten.

Det sier Sp nei til.

– Nå har vi lagt et skatteregime på sokkelen, frem til ihvertfall 2024. Det gjorde vi i et fellesforlik i juni i fjor. Vi vil at det skatteregimet må ligge fast ut 2024, for å gi forutsigbarhet til næringen. Så sier vi i vårt utkast til program at vi må utrede hele skattesystemet på sokkelen etter 2024, sier Arnstad.

I TVIL: De er i tvil om regjeringen får gjennom klimameldingen i Stortinget. Foto: Bjørn Haugan

Hun er veldig i tvil om det blir mulig å få vedtatt en klimaplan, som samler et bredt flertall.

– Jeg vet ikke om regjeringen får gjennom klimameldingen sin i Stortinget. Miljøpartiet de Grønne og SV kommer til å ha sitt eget løp. Vi vil legge frem våre forslag, og Frp sine. Ap vil legge opp sitt løp og det regjeringen kanskje kan håpe på, er at Ap støtter deres avgiftsgrep med tredobling av CO2-avgiften.

Slik svarer Ap

– Vi har gode erfaringer med å samarbeide med Sp i regjering, og jeg er sikker på at vi også vil få til det framover, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) til VG.

– For Arbeiderpartiet er viktig med en klimapolitikk som gir en rettferdig fordeling av både byrder og goder, som ikke rammer urimelig de som har lite eller bor i distriktet, og en effektiv klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper jobber samtidig. Så er det er bra at Sp kommer etter oss i elbilpolitikken og vi håper selvsagt på at Sp landsmøte vil støtte oss på at moms for biler over 600.000 er riktig, Det er viktig for å sikre folkelig støtte til elbilsatsing at det ikke går til de dyreste bilene, fortsetter hun.

– Oppsiktsvekkende

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (H) la frem klimameldingen på vegne av regjeringen.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Sp tar så tydelig avstand fra klimameldingen, fordi den viser hvilke tiltak som må til for å nå klimamålene.

– De vil ha andre løsninger enn økte CO2-avgifter?

– Ja, men jeg ser ikke at de kommer med noe som kan erstatte den økningen. De kommer med skogsatsning, men det tar mange tiår å få opp mer skog. De sier stort sett bare hva de er imot.

Rotevatn sier vi må være innstilt på bidra, alle sammen.

– Hvis ikke utslipper skal betale, hvem skal da ta regningen? Hvis fossilt drivstoff skal være like billig om ti år, da klarer vi ikke å nå klimamålene.