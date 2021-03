Klinikkleder ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus Øyvind Skraastad forbereder seg på flere covidpasienter. Foto: Frode Hansen, VG

Intensivsjef i Oslo: − Aldri sett slike smittetall

Oslo universitetssykehus forbereder seg på en strøm av covid-pasienter de neste ukene. – Det blir en tung finale, sier klinikkleder ved Akuttklinikken Øyvind Skraastad.

De siste dagene har Rikshospitalet rigget seg for å ta imot alvorlig syke covidpasienter i den tredje bølgen.

– Vi ser på smittetallene flere ganger om dagen. Det er en jevn økning over hele byen. Det kommer en smittebølge og vi vil brått få mange flere pasienter, sier Skraastad til VG.

Han kommer rett fra tirsdagens ledermøte der tall og prognoser ble presentert.

VG skrev tirsdag at smitten i aldersgruppen 16–19 år er seksdoblet i Oslo i løpet av tre uker.

1338 personer fikk påvist coronasmitte sist i Oslo uke. Det er ukerekord etter ett år med smitte i landet.

Tirsdag var 30 covidpasienter innlagt på OUS. 12 av dem ligger på intensivavdeling, fire er på respirator. Sykehuset har også covid-pasienter som har ligget lenge på hjerte- og lungemaskin.

– Det er mye smitte i en akse mellom Drammen og Romerike og fra Nordmarka til Færder. Det er litt i Bergen og Stavanger. Men ellers er det rolig i resten av landet, sier Skraastad.

Den tredje bølgen kommer i en situasjon da svenske og danske sykepleiere ikke kan ta helgevaktene som har avlastet sykehusets personell.

– Grenserestriksjonene gjør at de ikke kommer. Vi vet at vi kommer til å få en lengre periode som blir vanskelig å drive. Dette rammer ikke bare med antall pasienter. Vi har jobbet døgnet rundt de siste 14 månedene. Problemet vårt er at våre ansatte bor her. Vi kan få smitte blant ansatte og karantenesituasjoner, sier Skraastad.

Før sommerferien oppfordret han folk til å bruke sunt vett for å unngå at intensivsengene ble fylt opp på grunn av hodeløs kjøring med bil og båt i sommervarmen.

– Vi har noen traumepasienter nå. Men vi håper folk holder seg i sjakk, slik at vi ikke får mange øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Vi har færre skader fordi folk sitter hjemme og jobber, det er færre som beveger seg mellom hjem og jobb. Tiltakene gjør at vi får mindre av skadene folk pådrar seg i fylla. Men vi vet aldri hva som kan komme, sier Skraastad.

Oppskalerer på OUS

Pressevakt ved Oslo universitetssykehus Anders Bayer sier til VG at det arbeides med å skalere opp kapasitet, både på intensivavdelingen og i medisinsk klinikk.

Kohortene, der man samler covid-pasienter i egne områder, er i ferd med å bli reetablert. Dette er områder på avdelingene som gjør det mulig for ansatte å jobbe med flere pasienter samtidig, samtidig som smitten holdes unna resten av avdelingen.

– Intensivkohorten på Rikshospitalet har vi hatt oppe siden i fjor, men uten pasienter noen få dager i vinter. Intensivkohorten på Ullevål ble tatt ned etter forrige bølge, men er nå reetablert. Og det er gode planer for å oppskalere ytterligere hvis behovet oppstår, sier Bayer.

Sykehuset har også reetablert intermediærkohorten i isolatsenteret på Ullevål, der pasienter som er for syke til å ligge på ordinær sengepost, men ikke så alvorlig syke at de trenger intensivbehandling, kan ligge og få det vi kaller «highflow oksygenbehandling» og ekstra overvåkning.