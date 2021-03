SYKEHUS: Rikshospitalet er et av de tre store behandlingsstedene ved Oslo universitetssykehus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Helsearbeidere står uten vaksine: − Henger ikke sammen

SYKEPLEIER: Elisabeth Blasko er sykepleier på Kirurgisk avdeling for barn ved Rikshospitalet, og i prioriteringskategori B for vaksinering ved sykehuset. Foto: Privat

Uten AstraZeneca står vaksineringen på flere sykehus stille. OUS-ansatte er bekymret for hvordan det skal gå med en ny smittebølge.

– Det er forventet at vi er på jobb hver dag, og at vi kjører full drift, mens de aller fleste på OUS er ikke vaksinert. Jeg er sykepleier på Kirurgisk avdeling for barn. Vi er ikke vaksinerte, sier sykepleier Elisabeth Blasko.

Hun jobber på Rikshospitalet. Av de rundt 24.000 ansatte på Oslo universitetssykehus (OUS) har i underkant av 6000 personer fått første vaksine-stikk totalt, mens i underkant av 3000 er fullvaksinerte.

Blasko forteller om en stor frustrasjon blant de ansatte over hvor få som har fått vaksine. Oppå det hele er brorparten av vaksinene delt ut til norske sykehus nå AstraZeneca-vaksiner.

Det betyr at det ikke vaksineres noen personer på OUS nå som vaksineringen med denne vaksinen er satt på pause.

– Tallene vokser veldig, veldig fort nå – særlig i Oslo. Nå vaksinerer vi ikke, men vi er midt i smørøyet samtidig som vi også mottar pasienter fra hele landet, sier hun.

Ifølge sykehusets tall har 4606 av 11.581 ansatte leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, diagnostisk personell og personell med pasientrettede stillinger fått vaksine.

– Henger ikke sammen

Det er FHI som fordeler vaksiner til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og andre prioriterte grupper i samfunnet. Kommunene har også fått et antall doser å fordele til kommunehelsetjenesten.

Blasko understreker at det er viktig at man undersøker nøye om det kan være kritiske bivirkninger av AstraZeneca – og at hun ikke er mot at dette er satt på pause. Men hun mener sykehuset burde fått flere vaksiner.

– Problemet er antall vaksiner som er tilgjengelig, og at hele prosessen har tatt så lang tid. Vi er sykehuset i byen med det største utbruddet, men har den laveste andelen av ansatte som er vaksinert. Samtidig kjenner jeg til både sykepleiere og studenter som er ferdig vaksinert fordi de er registrert som ekstravakter i hjemmetjenesten i sin kommune for eksempel. Det henger ikke sammen, sier hun.

Frykten er både at det muterte viruset kan spre seg blant pasienter, men også ansatte.

– Da har vi ikke en helsetjeneste som kan gi pleie til de som har behov – det gjelder ikke bare covid-19, men alle pasientene.

Blasko viser til at økninger i sykehusinnleggelser som regel vises en stund etter smittetopper. Nå er innleggelsestallene på vei opp – assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa mandag til VG at det ser ut som tallene vil nærme seg det man hadde på toppen av den første bølgen.

– Vi forventer at i løpet av 2–3 uker, det vil si midt i påsken, blir det en hopp med innlagte pasienter. Det er skremmende. Frem til nå har det ikke vært så mange barn som har blitt smittet, men nå har smitten blant barn og unge også gått opp, sier Blasko.

Redde for å smitte sårbare pasienter

OUS har flere landsfunksjoner – de er blant annet det eneste sykehuset i Norge som utfører organtransplantasjon. Mette Neergård, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, sier mange ansatte er frustrerte.

– Vi blir bombardert med henvendelser – som er positivt fordi det betyr at man ønsker å vaksinere seg. Men det er en kjempefrustrasjon over at man ikke er vaksinert – mange har venner som jobber i kommuner eller andre steder som har fått vaksine, sier hun.

Hun sier ansatte som holder til i Oslo, som har et høyt smittetrykk, er redde for å smitte pasienter som er syke og sårbare.

– Det er tunge tider, men jeg føler at man gjør det man kan. Det medlemmene våre sier er at flere av oss skulle være vaksinert, i og med at vi har mange lands- og regionsfunksjoner. Vi omtaler oss ofte som «landets bakvakt», sier hun.

OUS har brukt opp de Pfizer-dosene de har fått, og jobber nå med å skaffe seg flere MRNA-vaksiner til de ansatte, opplyser pressevakt Anders Bayer.

Det er ikke bare på OUS at vaksineringen har stoppet opp – ved flere sykehus foregår det ingen vaksinering nå:

Slik er vaksinesituasjonen på andre sykehus På Universitetssykehuset i Nord-Norge var det ti doser av AstraZeneca-vaksinen igjen da den ble satt på pause, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll. Han sier han håper de snart får doser de får lov til å sette.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim ble alle AstraZeneca-dosene de hadde fått brukt før vaksineringen ble pauset. Nå foregår det ingen vaksinering, men de venter en leveranse på rundt 550 Pfizer-doser som var planlagt før AstraZeneca-pausen, opplyser kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne. Hun sier knapt 40 prosent av de i overkant av 10.000 ansatte er vaksinert.

Heller ikke ved Haukeland sykehus i Bergen foregår vaksinering nå, forteller leder for vaksineutvalget Stig Harthug. Han opplyser at 34,5 prosent av Helse Bergens ansatte, inkludert Voss Sjukehus er vaksinert. Det pågår ingen vaksinering med nye doser, men det kan være et lite antall Pfizer-doser som er satt til side for andre dose.

Tallet for Haraldsplass er 41,5 prosent Helse Fonna 45,4 prosent Helse Førde 39,7 prosent og Helse Stavanger 49,3 prosent, opplyser Harthug.

På sykehuset i Østfold gjelder det samme. Der vaksineres ingen ansatte nå, ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud.

På Ahus er det fortsatt noen overskuddsdoser av Pfizer-vaksinen som brukes mens AstraZeneca-vaksinen ikke kan settes, forteller kommunikasjonsrådgiver Jan Erik Vestnes. Vis mer

FHI: – Må rekke å snu oss om

Are Stuwitz Berg i FHI sier det er et behov for å vaksinere i spesialisthelsetjenesten, og at FHI nå jobber med å finne ut hva de skal gjøre i de nærmeste ukene uten AstraZeneca.

– Det vurderer vi nå. Det betyr at vi står i en enda større knapphetssituasjon enn vi trodde. Vi har et behov for å vaksinere i spesialisthelsetjenesten, og ser blant annet på Pfizer og Moderna sier han.

Han sier han forstår frustrasjonen.

– Men vi må rekke å snu oss om etter denne pausen – det ble en ny situasjon for oss også.

På spørsmål om hva han sier til helsearbeiderne som mener de burde fått flere vaksiner tidligere, og som er bekymret for smittesituasjonen, svarer han:

– Det også mange i risikogruppene som trenger beskyttelse, så det er en avveining. Det er alltid sånn det er.

Samtidig sa Berg nylig til Dagens Næringsliv at FHI har fått rapporter om at flere i kommunehelsetjenesten som ikke er kritisk eller har direkte pasientkontakt har fått første dose. Til VG sier Berg at kommunehelsetjenesten fikk mer jevnlige leveranser av AstraZeneca enn sykehusene, som i neste uke skulle få en ny større leveranse av vaksinen.

– De rakk å vaksinere en større andel helsepersonell med det de fikk tildelt AstraZeneca – det er det som gjør forskjellen så stor.

– Knallhard prioritering

I tillegg til at hun er bekymret for mangelen på vaksiner til sykehuset totalt sett, stiller sykepleier Elisabeth Blasko spørsmål ved hvordan sykehuset har gått frem i vaksineringen: De ansatte som skal få vaksine er fordelt etter større kategorier, i stedet for å vaksinere en viss andel per avdeling for å opprettholde spesial kompetanse.

– Det vil si at det er ingen i vår avdeling som blir vaksinert før alle blir det. Det er fire seksjoner, en på Ullevål og tre på Rikshospitalet, sier hun.

Huns sier dette er noe hun har diskutert med flere kolleger.

– Vår avdeling har ansvar for kritisk syke barn. Vi har kreftpasienter, barn med hjernesvulst, og mange pasienter som kommer inn akutt og som ikke kan vente. Hvis et barn må få behandling midt under en pandemi, er det en veldig spiss kompetanse som kreves. I tillegg har vi både intermediærovervåkning, postoperativoppvåkning og står i beredskap for Barneintensiv ved stor tilstrømning av pasienter.

Overlege Anders Holtan at det stemmer at man jobber seg gjennom seksjon for seksjon, der de ansatte gjør samme jobb i samme situasjon.

– Argumentet for å vaksinere litt her og der måtte ha vært at man på denne måten sikret drift litt overalt. Man forsøkte i første runde å sikre «kritisk drift». Dersom man skulle spre litt vaksiner rundt på alle seksjoner, hadde man brukt så mange vaksiner på det at man ikke hadde fått vaksinert særlig mange av de som for eksempel er spesielt eksponert for covid-smitte, sier han.

Han sier dette er vanskelige beslutninger som bunner i at sykehuset har for få vaksiner, og har prioritert funksjonene med små spesialiserte fagmiljøer der det ikke finnes alternativ i regionen eller landet

– Prioritering har vært diskutert nøye i både vaksinasjonsutvalget og i kriseledelsen i sykehuset, og vi har landet på denne strategien. Dette er på ingen måte ideelt, men det er knallharde prioriteringer som bare må gjøres.