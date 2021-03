– FÅ PUSTEPAUSER: Berit Langset, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, beskriver innsatsen til de ansatte som formidabel. Foto: Privat

Tillitsvalgt om intensivkapasiteten på Ahus: − En kronisk krise

– Vi har varslet vår bekymring om kapasiteten i mange år, sier Berit Langset, som er tillitsvalgt for sykepleierne på Ahus.

Av Therese Ridar

Etter en tredobling av coronapasienter de siste to ukene måtte Akershus Universitetssykehus (Ahus) sende pasienter til Oslo universitetssykehus på grunn av sprengt intensivkapasitet.

– Det har vært store kapasitetsutfordringer ved Ahus i mange år, og arbeidsgiveren bør være godt kjent med vår bekymring knyttet til denne problematikken. Det er fremmet bekymringer på ulike nivåer og måter gjennom årenes løp. Den siste formelle bekymringsmeldingen ble sendt i 2018, sier tillitsvalgt på Ahus for Norsk Sykepleierforbund, Berit Langset.

Hun har selv vært knyttet til intensivavdelingen som intensivsykepleier.

– Det er en kronisk krise, og så har pandemien kommet på toppen av det. Det er mange som er slitne nå, sier hun.

SA FRA: – Ansatte som hadde fri ble kalt inn for å jobbe ekstra og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus, har tillitsvalgt overlege Ståle Clementsen sagt til VG om situasjonen på Ahus forrige helg. Foto: Mattis Sandblad

Ståle Clementsen, som er tillitsvalgt for overlegeforeningen ved Ahus, har sagt til VG at sykehuset har to intensivsenger pr. 100 000 innbyggere, som er langt under det nasjonale gjennomsnittet.

– Det er viktig for meg å understreke at det er formidabelt hva de ansatte klarer å levere til tross for situasjonen de står i og har stått i over lang tid, sier Berit Langset.

– De strekker seg lenger enn hva arbeidsgiver noensinne kan forvente av sine ansatte. Det er ikke noe å utsette på kvaliteten på behandlingen pasientene får, den er av ypperste kvalitet, tross alt. Vi har bare ikke plass til flere.

Fokus på budsjetter

Hun er enig med ansatte som beskriver et stort fokus på budsjett og effektivisering.

AHUS: Norges største akuttsykehus ligger på Lørenskog og har ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen, i tillegg til Oslos østre bydeler Grorud, Stovner og Alna, der smittetrykket er stort. Foto: Krister Sørbø

– Det brukes generelt mye tid på analyse for å optimalisere drift, som kanskje er nødvendig og relevant, men det er mange andre forhold som også må ligge til grunn. Beholde og rekruttere ut fra kapasitet og beredskap er ett eksempel, sier hun.

I 2013 forsøkte Ahus å innføre arbeidsplikt annenhver helg, og i den konflikten sluttet det rundt 30 sykepleiere bare på intensiven.

– Analyser som på papiret er matematisk fine, funker ikke når man putter andre vesentlige variabler inn, sier Langset.

– Noe må skje

Hun forteller at sykepleierne bistår med å flytte vakter, merarbeid og overtid og at det blir veldig uforutsigbart.

– Pågangen av pasienter med behov for intensivbehandling har vært stor og de ansatte i liten grad har fått pustepauser. De har ikke fått hentet seg inn igjen etter forrige runde, sier hun.

Berit Langset mener det begynner å haste for å gjøre noe med situasjonen på Ahus.

– Jeg har stor tro på at befolkningen er villig til å bruke samfunnets midler for å ta vare på og utvikle et trygt helsevesen i Norge. Men da må de som har makt og myndighet ta det ansvaret, faktisk gjøre det, sier hun.

SLUTTET: Ernst Kristian Rødland jobbet som lege ved Ahus. Nå jobber han ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Frode Hansen

– Et jag etter effektivitet

– Da jeg jobbet på Ahus var alle avdelingene smekk fulle hele tiden, også intensivavdelingen. Det er veldig bekymringsfullt at et sykehus som skal serve så mange pasienter ikke har større intensivkapasitet, sier overlege Ernst Kristian Rødland, som i lengre perioder jobbet som lege ved Akershus Universitetssykehus fra 2011 til 2017. Han jobber nå i FHI.

– En av grunnene til at jeg valgte meg bort fra klinisk arbeid var nettopp det stadige jaget etter effektivitet. Det er lite tilfredsstillende å bli målt på hvor raskt du kan få pasientene gjennom systemet fremfor kvaliteten av arbeidet. Jeg ville ikke lenger være med på det, sier Rødland.

– Ahus er et sykehus som drives veldig effektivt, men med tanke på den store befolkningen den skal serve, har det antagelig for liten kapasitet. Sykehuset trenger enten flere intensivplasser eller et mindre nedslagsfelt, mener han.

Han peker på at coronasituasjonen har tydeliggjort de driftsutfordringene de ulike sykehusene har.

– Hovedmålet er at sykehusene våre skal klare å gi tilfredsstillende behandling til både coronapasienter og andre pasienter, og nå som vi har stått i dette i et helt år, er det jo grunn til å stille spørsmål om hvorfor kapasiteten ved Ahus er nøyaktig den samme. Det er jo et sykehus som må ta en så stor del av belastningen, sier Ernst Kristian Rødland.

IKKE ENIG: Administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland. Foto: Synne Eggum Myrvang

Ikke enig i beskrivelsen

Administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland er ikke enig i beskrivelsen om at det er en kronisk krise ved sykehuset.

– Selv om intensivkapasiteten på Ahus er styrket siden 2018, er det fortsatt er behov for en økning, blant annet fordi befolkningen i sykehusets område vokser, sier Mæland.

– Jeg er ikke enig i beskrivelsen om at det er en kronisk krise, men det er et mål å etablere større rom for svingninger i behovet. Et kritisk forutsetning for økt kapasitet er tilgang på flere intensivsykepleiere, og sykehuset prioriterer derfor finansiering av spesialutdanning for langt flere sykepleiere, sier sykehusdirektøren.