UKE 22: Rødt går inn for å gi kvinnen full selvbestemmelse innenfor abortlovens grenser. Det betyr i praksis selvbestemt abort til uke 22. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vil ha selvbestemt abort fram til uke 22

GARDERMOEN (VG) Rødts landsmøte gikk enstemmig inn for et forslag som i praksis utvider grensen for selvbestemt abort fra 12 til 22 uker.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

Lørdag vedtok Rødts landsmøte enstemmig at partiet vil skrote abortnemndene og gi kvinnen full selvbestemmelse innenfor abortlovens grenser.

Det betyr i praksis at Rødt vil utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 22.

– I dag er abort lov fram til uke 22. Så lenge det er lov med abort, mener vi at kvinnen skal ta avgjørelsen, sier Seher Aydar, medlem av programkomiteen og Rødts andrekandidat til Stortinget fra Oslo.

Ifølge dagens abortlov har en kvinne full selvbestemmelse fram til uke 12. Mellom uke 12 og 22 må en begjæring om å gjennomføre en abort behandles av en abortnemnd.

les også Rødt snur: Skroter sluttdato for norsk olje og gass

Ifølge loven kan ikke et svangerskap avbrytes etter uke 18 dersom det ikke foreligger «særlig tungtveiende grunner».

Det er ikke lov til å avbryte et svangerskap dersom man kan anta at et foster er «levedyktig». Grensen for levedyktighet er satt til uke 22.

– Så dette åpner for selvbestemt abort fram til et foster kan være levedyktig?

– I dag er det lov å ta abort fram til det tidspunktet. Vårt poeng er at avgjørelsen skal tas av kvinnen. Vi berører ikke abortgrensen i vedtaket, men vi flytter makt. Det skal ikke være politikere som tar den avgjørelsen, men kvinnen, sier Aydar.

Seher Aydar, medlem av Rødts programkomité og andrekandidat til Stortinget fra Rødt Oslo. Foto: Ihne Pedersen, Rødt.

Går fra uke 16 til uke 22

Aydar understreker at partiet også vedtok at kvinnen skal få rett til veiledning fra helsepersonell ved behov eller etter ønske.

I inneværende stortingsprogram går Rødt inn for selvbestemt abort til uke 18. Dermed innebærer Rødts vedtak en liberalisering av egen abortpolitikk.

Aydar sier hun ikke tror at en utvidelse av selvbestemt abort vil føre til at flere kvinner tar aborter senere i svangerskapet.

– I dag er abort selvbestemt til 12. uke, men de fleste tar abort ved uke 9. Det er ingen grunn til å tro at dette vedtaket vil få noen innvirkning på når i svangerskapet en kvinne vil ta abort, sier Aydar.

Det fulle vedtaket fra Rødts landsmøte er som følger:

«Så lenge abort er lovlig, skal abort være kvinnens valg og nemndbehandling fjernes. Ved alle aborter skal kvinnen få rett til veiledning fra helsepersonell ved behov eller etter ønske.»