SA NEI TIL STREIK: Anne Finborud er leder av Skolenes Landsforbund og en veteran i LO-systemet. Nå får hun pes av medlemmene fordi hun vippet forhandlingsutvalget til å si ja til meklingsresultatet og nei til streik. Foto: Heiko Junge, NTB

LO-lærernes leder forsvarer nei til streik - medlemmer raser og melder seg ut

Mens lærerne i Utdanningsforbundet streiker, var Anne Finboruds stemme avgjørende for at lærerne i Skolenes Landsforbund sa nei til streik. Nå dundrer skuffede lærere løs på LO-forbundet.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er i tenkeboksen om jeg skal melde meg ut av forbundet. Jeg synes virkelig vi skulle gjort det samme som kollegene våre i Utdanningsforbundet - og gått til streik, sier lærer Freddie de Ruiter til VG.

Etter at han tidligere var stortingsrepresentant for Ap, har han skiftet ut stortingssalen med klasserommet. Det betyr omtrent halvert årslønn, men en minst like givende jobb, ifølge de Ruiter.

POLITIKER BLE LÆRER: Freddy de Ruiter satt i flere år som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, blant annet i Utdanningskomitéen. Nå er han lærer i hjemfylket Agder. Foto: Privat

Etter meklingsresultatet som forbundet hans sa ja til, så vil en adjunkt med ti års ansiennitet og fire års høgskole- eller universitetsutdanning få et tillegg på drøyt 20.000 kroner og en årslønn på 550.000 kroner, i følge Skolenes landsforbund.

En stortingsrepresentant har til sammenligning en lønn på 988.000 kroner i året.

Men de Ruiter synes det LO-tilknyttede Skolenes Landsforbund (SL) som han er medlem av - ikke kan være bekjent av å godta et lønnstilbud som innebærer at etterslepet i lønnsutvikling på langt nær blir tatt igjen.

Flere lærere varslet i sosiale medier både torsdag og fredag at de ville si opp medlemskapet i LO-forbundet, som er et adskillig mindre forbund enn kjempen Utdanningsforbundet (UDF) som nå er i streik.

– Har meldt meg inn i UDF. Kan ikke stå i en organisasjon som ikke tar sine medlemmer alvorlig og det har SL vist i klartekst i dag at de ikke gjør. Er enormt skuffet over å måtte gå til dette steget etter å ha vært medlem i over 20 år, skriver en erfaren lærer på en av flere lærersider på Facebook.

Noen skriver at de skammer seg over å være medlem i forbundet, som melder om et 20-talls utmeldinger fredag ettermiddag.

Leder Anne Finborud legger ikke skjul på at det var tungt for henne å stemme ja til meklingsresultatet, noe som førte til stemmetallene 4–3 og flertall i forhandlingsutvalget.

– Kom ikke i mål som ønsket

– Det var veldig vanskelig. Selv om vi sto veldig på for å jekke opp tillegget til 2,8 prosent, så var vi ikke fornøyd med det. Vi kom ikke i mål slik vi ønsket, erkjenner Finborud.

Hun sier hun forstår at mange medlemmer er forbannet.

– Mange medlemmer er frustrerte. Vi i forhandlingsutvalget var delt da vi skulle ta stilling til resultatet i fire-tiden natt til torsdag. Ettersom vi har tro på det vi holder på med, og at hovedmålet er hovedoppgjøret i 2022, så anbefalte jeg et ja til resultatet i et mellomoppgjør, sier Finborud som dermed sørget for stemmetallet 4–3 for resultatet på 2,8 prosent tillegg og nei til streik.

– Krevende tid

– Hadde det noen betydning for et nei til streik at skolen i over et år har vært preget av pandemien med karantener, hjemmeskole og smittefare?

– Det har vært en krevende tid. Det ligger over oss alle. Men når vi forhandler lønn for våre medlemmer, så holder vi blikket stivt festet på det, svarer Finborud.

– Dere har en klausul i avtalen om at dersom de streikende får ut mer i tillegg, så skal dere kunne reforhandle om det samme. Er dere gratispassasjerer?

– Det er helt vanlig at det er med en slik klausul i situasjoner som dette. Men denne situasjonen er sår for oss alle. Jeg tenker på den situasjonen medlemmene våre er i ute på arbeidsplasser der kolleger i UDF streiker.

Handal taus

– Synes du det er «umusikalsk» å streike i en pandemi?

– Nei, vi holder på med et tariffoppgjør. Da er det helt legitimt å ty til streik. Men vi valgte å ikke gå til streik denne gangen, slik vi gjorde det i 2014, svarer Finborud.

TAUS: Vanligvis snakker Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Unio både lett og fort. Men han vil ikke si noe om Skolenes landsforbunds streike-nei. Foto: Terje Pedersen, NTB

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er også forhandlingsleder i Unio, som nå er i streik. Han ønsker ikke å kommentere at Skolenes Landsforbund valgte å godt meklingsresultatet og unngå streik, i følge pressesjef Nina Hulthin i Utdanningsforbundet.