DØMT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, er regnet av retten som bedrageri. Hun ble forsvart i retten av advokatene Alexander Greaker (avbildet) og Øystein Storrvik Foto: Tore Kristiansen, VG

Laila Mjeldheim dømt til fire og et halvt års fengsel for grovt bedrageri

Forretningskvinnen som ledet Det norske kartselskapet AS må også betale 12 millioner kroner for lovbruddene. Hun anker dommen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Laila Mjeldheim ble mandag dømt i Oslo tingrett for å ha bedratt kunder i det offentlige og i private bedrifter for til sammen 56 millioner kroner. Hun får en straff på fire år og seks måneders fengsel, og retten inndrar 12 millioner kroner.

«Retten legger vekt på at Mjeldheim i hele tiltaleperioden har hatt betydelig utbytte fra den straffbare virksomheten. For henne har følgelig kriminalitet lønnet seg», heter det i dommen.

Mjeldheim var eier av Det norske kartselskapet, som solgte oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner, frem til selskapet i fjor sommer ble slått konkurs.

I tillegg til fengsel og inndragning av verdier må hun betale cirka 90.000 kroner i erstatning til to av Kartselskapets kunder. Hun mister også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.

Dommen er noe mildere enn den aktor Terje Nedrebø Michelsen la ned påstand om i april. Han ba om fem års fengsel og inndragelse av 10,3 millioner kroner for forretningskvinnen.

Anker dommen

Mjeldheim er gjort kjent med dommen, og har bestemt seg for å anke, opplyser hennes forsvarer Øystein Storrvik til VG.

– Vi er uenige i rettens hovedkonklusjon. Denne forutsetningen saken fikk, om at det er solgt helt unyttige produkter, er vi uenige i. Dessuten er vi uenige om hvilken kunnskap hun har hatt om mer spesifikke svikt i enkelte produkter, forklarer Storrvik.

Svikt i produktene var et gjennomgående tema i den sju uker lange rettsaken mot Mjeldheim. Blant annet har Kartselskapets selgere forsøkt å få det til å virke som at nye kunder allerede har vært kunder over lengre tid. De har også solgt GPS-oppføringer som aldri har fungert.

Mjeldheim erkjente i retten å «i noen tilfeller» ha forledet kunder selv. Samtidig hevdet hun gang på gang under rettssaken at hun ikke har hatt kjennskap til feil og mangler ved produktene – også etter at virksomheten ble omtalt av VG.

«Penger og profitt»

Aktoratet mente i april at Mjeldheim var personlig skyldig i tiltalen, og at hun burde dømmes deretter. Motivet var ifølge aktor Terje Nedrebø Michelsen klart: «profitt, penger og livsstil.» Mjeldheim har over mange år hatt et høyt forbruk.

Under spørsmålet om skyldspørsmål, viet aktoratet mye tid til særlig to tema:

Produktene Kartselskapet solgte, som aktoratet fremdeles beskriver som «tilnærmet verdiløse».

Salgsmetodene selgerne brukte har i retten fått navnet «som om»-salg. Aktoratet mener selgerne villedet kundene for å selge et produkt de aldri ville kjøpt.

I dommen har retten vurdert de ulike produktene knyttet til Kartsalskapets hjemmeside atlas.no, og kommet frem til at de samlet sett var av svært liten verdi.

Slik beskrev en tidligere ansatt produktene overfor VG i 2018:

«Kartselskapet drev ingen produktutvikling. Kartselskapet foretok heller ingen aktiv markedsføring for å øke synligheten til nettsiden atlas.no, Kartselskapets produkter eller Kartselskapets kunder».

«Etter en samlet vurdering er retten derfor ikke i tvil om at både en grunnoppføring på atlas.no og tilleggsproduktene på atlas.no var tilnærmet verdiløse for virksomhetene», heter det i dommen.

Kun ett av selskapets produkter, den såkalte kartlinkfunksjonen, hadde etter rettens syn «en viss økonomisk verdi for kundene». Denne lot Kartselskapets kunder legge til et kart på sine nettsider, som viste hvor bedriften deres befant seg.

Samtidig, trekkes det i dommen frem at tilsvarende tjenester var gratis tilgjengelig fra andre leverandører.

Retten sier

