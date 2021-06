Privat/VG «Er moren din sånn mail-order bride?» Spørsmålet under fadderuken slår luften ut av 18 år gamle Monica Goksøyr. 12 år senere tar hun og søstrene et oppgjør med det de mener er folks syn på thailandske kvinner.

– Var 11 år da jeg hørte «thaihore» første gang

– Det vanskeligste med å være et resultat av norsk far og thai mor, er å måtte leve med hvor stigmatisert det er, sier Monica Goksøyr (30).

Fra 1990 til 2018 kom det nesten 20.000 thailandske familieinnvandrere til Norge.

De aller fleste er kvinner som er sammen med norske menn.

Moren til Monica (30), Susann (33) og Anna Michelle Goksøyr (23) heter Sakorn. Hun er én av dem.

Goksøyr-søstrene opplever at thailandske mødre blir sett på som prostituerte, og norske fedre blir dømt som ekle griser.

Etter «Stop Asian hate»-kampanjens oppblomstring i 2021, har følelsen av diskriminering blitt enda sterkere.

For hva svarer du når noen nærmest beskriver moren din som en handelsvare fra Asia?

Og hvorfor reagerer ingen andre?

Fra venstre: Anna Michelle (23), Monica (30) og Susann (33)

«Dra tilbake der du kom fra»

– Jeg var 11 år da jeg hørte «thaihore» første gang.

VG møter Monica på besøk hos familien på øya Runde på Sunnmøre.

Hun forteller om hvordan det var å måtte bytte skole i 6. klasse, fordi barneskolen på hjemøya Runde ble nedlagt:

Hun hadde glemt matboksen sin på kjøkkenbenken, og moren Sakorn kom for å levere den på den nye skolen.

Da skjønte de andre barna at hun måtte være halvt thai, sier Monica.

Monica, 2. klasse Foto: Privat

Monica opplevde at skolehverdagen ble snudd på hodet etter skolebyttet.

– Jeg ble også kalt for n-ordet, «barn av thaihore» og «kineserhore». Etter skoletid fikk jeg tekstmeldinger som lød: «Dra tilbake der du kom fra».

– Jeg visste ikke helt om de mente Runde eller Thailand, sier hun.

Monica og søstrenes foreldre traff hverandre på en bar i Phuket i 1985.

Moren Sakorn var en utadvendt og selvstendig 21-åring fra en fattig landsby i Sør-Thailand. Mens den 23 år gamle sunnmøringen Anders Goksøyr var en reiselysten sjømann.

To år etter deres første møte får paret sin første datter Susann, Monicas storesøster.

I 1994 flytter Sakorn og Anders med de to døtrene fra folksomme Phuket til den bitte lille øya Runde ytterst i havgapet. Her blir også lillesøster Anna Michelle født fire år senere.

På Runde løper søstrene opp og ned Rundefjellet. De speider etter lundefuglen og drar på båtturer sammen med mamma og pappa i helgene.

De vokser opp i norsk natur og kommer hjem til pad thai og tom kha gai på middagsbordet.

Men de forteller at de i skolegården får høre ord som «thaihore», «brunost» og «guling».

Storesøster Susann slet med å finne seg til rette i barndommen.

«Jævla guling»

Den eldste søsteren beskriver de første årene i Norge som svært ensomme.

Susann gikk på skole og barnehage utenfor Runde. Hun forteller at hun blant annet ble kalt for «jævla guling» av andre barn.

Bestemoren Margot Goksøyr (93) forteller at hun ofte satt igjen i bilen etter at hun leverte Susann i barnehagen.

– Jeg sto og passet på, og så at Susann hadde det veldig tøft i barnehagen. Jeg tok det veldig tungt at jenta skulle ha det så vanskelig. Jeg gråt nesten hver dag, sier Margot.

Bestemor Margot og Susann Foto: Privat/VG

Til slutt ble det så ille at jentenes familie måtte be førskolerektoren om råd.

– At Susann ble kalt «guling» og «bruning», det tvilte jeg ikke på. Slike ting ble brukt mot dem som så annerledes ut, sier tidligere førskolerektor på Nerlandsøy, Paul Sundnes.

I samråd med rektor, ble familien til slutt enige om å trekke Susann ut av barnehagen.

Da lillesøster Anna Michelle var ti år, havnet hun i en krangel med en klassekamerat.

«Thaihore»

Under krangelen kaller gutten Anna Michelle for «thaihore».

– Jeg ble så sint at jeg ikke husker hva som skjedde etterpå. «Thaihore» er et så utrolig seksuelt ladet ord, og jeg var ti år. Jeg følte meg så skitten, sier hun.

VG kjenner guttens identitet, men han ønsker å være anonym. Den nå voksne mannen sier at han husker hendelsen godt.

– Jeg har reflektert mye over det som skjedde i ettertid. Det er selvfølgelig ikke noe jeg skulle sagt.

– Når du er ti år så vet du ikke hva ordet betyr, annet enn at det ikke er bra å si. Jeg står ikke inne for slike holdninger, sier han.

Han støtter at Anna Michelle deler sine erfaringer om å vokse opp som flerkulturell på bygda. De to er venner i dag, og hun beskriver ham som en fin fyr.

«Red light-distriktet i Pattaya»

I dag bor alle søstrene i Oslo.

Susann har blitt psykolog og mamma. Monica er utdannet jurist og skriver bok, og lillesøster Anna Michelle jobber som sykepleier.

Alle søstrene har fått samboere og nye venner i hovedstaden.

fullskjerm neste Stian og Anna Michelle

Selv om de opplever at barndommen til tider har vært preget av utenforskap på Sunnmøre, har de fortsatt en enorm kjærlighet for hjemøya si.

Alle tre erklærer seg som Runde-patrioter.

Monica samler på lundefugl-effekter og besøker øya regelmessig. Sammen med Anna Michelle drømmer de om å åpne en liten Bed & Breakfast i farmors barndomshjem.

Søstrene ønsker å få frem at de aller fleste møter med fordommer har vært utenfor Runde. De sier at lærere og voksne på Runde alltid har vært opptatt av å inkludere alle, uansett bakgrunn.

Men de tre har likevel et inntrykk av at mange deler deres opplevelser med kallenavn og utestenging på grunn av etnisitet andre steder i Norge.

Samtidig som de etablerer seg i Oslo, trykkes det flere leserinnlegg i lokalavisen som de opplever som innvandringsfiendtlige. Til slutt blir pappa Anders (59) så lei at han sender inn et motinnlegg.

I leserinnlegget trekker Anders frem sine tre døtre som eksempler på at flerkulturell ungdom «jobber seg i filler for å overprestere og vinne aksept i samfunnet».

Foto: Faksimile: Vestlandsnytts e-avis

Selv om Monica ikke lenger blir kalt nedsettende ord i hverdagen, er likevel følehornene alltid ute.

– Små ting og hendelser kan vekke store følelser, og er en konstant påminnelse om hvordan vi stigmatiserer østasiatiske kvinner, sier hun.

En kveld på byen i Oslo for noen år siden, treffer Monica på en bekjent fra Sunnmøre.

– Mens vi står der sier han: «Det var veldig spennende da dere kom til Herøy. Vi gutta var veldig nysgjerrige på om moren din var en hore».

Monica husker at det brant i ansiktet.

– Mamma er ikke en hore, svarte hun.

VG har intervjuet mannen Monica møtte den kvelden i Oslo.

Mannen erkjenner at han sa det han sa, men at kommentaren skal ha vært i kontekst av et større resonnement om «hvilke rykter, holdninger og fordommer som florerte i hjembygda da Monicas familie kom til Norge på 1990-tallet».

Han forstår at Monica følte et behov for å forsvare moren sin. Han anser seg selv som en antirasist, men innrømmer at han som ungdom ble påvirket av et stereotypisk syn på asiatiske kvinner.

– På den tiden var det begrenset med kunnskap. Vi hadde jo sett utenriksreportasjer fra red light-distriktet i Pattaya, og hadde mange ideer og stereotypier. Det var i sammenheng med andre ting vi også lurte på, at dette kom opp, sier mannen som ønsker å være anonym.

Lei av sexassosiasjoner

Monica vil endre måten vi omtaler østasiatiske kvinner på.

– Mange anerkjenner ikke at Thailand er et land, med et eget folk og egen kultur. Noen anser det nærmest som en lekeplass for nordmenn. Folk forbinder Thailand med prostitusjon og sexkjøp, sier Monica.

Noe av det som gjør henne mest sint er thaidame-trådene på ulike nettforum.

– Hvite menn diskuterer thailandske kvinner som om de snakker om biler eller forbruksvarer. De snakker som om de skal på shopping i Thailand.

Foto: Fra Diskusjon.no i 2018

Om disse kommentarene sier hun at hun skulle ønske at folk hadde mer respekt for Thailand.

– Thailandske mennesker er mer enn prostituerte kvinner. Men også prostituerte kvinner er mennesker med krav på respekt, sier hun.

Hun mener at også de som rakker ned på menn som har thaikoner heller ikke gjør det noe lettere.

– De omtales i kommentarfeltene som tapere. At de ikke har sjans på norske kvinner, og derfor skaffer seg thaikoner. Det i seg selv er veldig rasistisk. Som om thailandske kvinner er dårligere eller mindre verdt enn norske hvite kvinner.

Monica viser hva folk skriver om menn med thaidamer på nett:

Sist gang det ble gjort en omfattende undersøkelse på thailandske kvinner var i 2008.

Fafo-forsker Guri Tyldum sier at det er gjort lite forskning på migranter fra Thailand.

– Vi vet lite om migranter fra Thailand generelt, men vi vet enda mindre om de som det går greit med. De får ikke like mye oppmerksomhet. Da er det lett for å forbinde alle thailandske med de sårbare gruppene, sier Tyldum.

Monica og Anna Michelle forteller at de har hørt og overhørt folk snakke nedlatende om menn som har fått seg kone fra Thailand

– Pappa er ikke en gammel gris som måtte skaffe seg en thaidame. Thaidamer er heller ikke så underdanige som folk tror, sier Monica.

Hun sier at de verste fordommene ikke kommer fra menn som er gift med thaidamer, men fra de som ikke er det.

– Menn som gifter seg med thaidamer er ulike individer, med forskjellige historier, men alle blir rammet av de samme fordommene.

Moren Sakorn (57) forteller at hun har blitt spurt om thaikvinner gifter seg med gamle norske menn bare for penger.

– Da svarer jeg: «Jeg vet ikke. Jeg har bare hatt yngre menn.»

– Mange ser på oss som prostituerte fordi vi er fra Thailand. Jeg ønsker at folk ser på oss på samme måte som norske damer. Alle har krav på respekt, sier hun.

«Et kjøttstykke fra Thailand»

Da TV-serien «Et lite stykke Thailand» begynte å gå i 2008, fryktet søstrene at norsk-thailandske par, som minnet om deres egne foreldre, skulle bli pute-TV for hele nasjonen.

Moren fikk også selv et brev i posten der hun ble invitert til å delta på et realityprogram om menn med thaikoner rundt samme tid.

Hun ble så fornærmet at hun rev brevet i stykker.

– Mamma er ikke dum. Hun vet hva folk tenker om kvinner med hennes bakgrunn, sier Monica.

Faren Anders Goksøyr husker også serien.

– Det var først og fremst underholdning. Selv om den bidro til å alminneliggjøre thai-norske forhold, bidro den også til stigmatisering.

Anders mener at noen av de mannlige deltagerne fremsto som såpass spesielle at det kunne tolkes dit hen at snåle menn får seg ikke norske kvinner, og da «må ut på et utenlandsk marked».

– Jeg ville ikke vært med selv, for å si det slik.

Den eldste av jentene, Susann, har en annen opplevelse av TV-serien.

Susann forestilte seg at serien ville forsterke fordommene som allerede fantes om thai-norske forhold, men ble derimot positivt overrasket.

– Jeg opplevde det motsatte. At det tvert imot bidro til en nyansering. Jeg husker ikke detaljer fra programmet, men husker at det var de følelsene jeg satt igjen med, sier hun.

I 2012 laget NRK sin egen parodiske vri på «Et lite stykke Thailand».

I sketsjen «Et kjøttstykke fra Thailand» spilte komiker Kristian Valen en eldre norsk mann med sunnmørsdialekt som kaller den thailandske konen sin for «Nam-Nam».

Senere ble den yngste søsteren, Anna Michelle, kalt det samme av eldre gutter på fest.

– Det de sa var ekkelt. De gjorde åpenbart et nummer ut av at jeg var asiatisk. Det var objektiviserende og avskyelig. Jeg følte meg undervurdert og redusert til en stereotyp.

Ulik opplevelse

I begynnelsen var søstrene uenige om i hvor stor grad det norske samfunnet bærer på negative stereotypier om thailandske kvinner.

Monica og Anna Michelle har tidligere anklaget Susann for å bagatellisere problemet. Men det var ikke før søstrene selv delte sine egne personlige erfaringer, at Susann ble overbevist.

– Vi har en teori om hvorfor folk ikke har vært åpne om fordommene sine foran meg. Søstrene mine mener at det er fordi jeg ser mest asiatisk ut. At jeg har blitt skjermet fordi folk ikke tør å si hva de faktisk tenker rundt meg, sier Susann.

– Det er trist og synd å vite at det eksisterer mer fordommer mot thaikvinner enn det jeg var klar over. Jeg har kanskje vært litt naiv. Det er tungt, og det har satt i gang en del refleksjoner.

Hun mener likevel at det må være plass til godartet nysgjerrighet i samfunnet.

– Jeg har aldri blitt krenket over spørsmål om bakgrunnen min og hvor jeg er fra. Jeg vil ikke ha et samfunn hvor folk skal gå på tå hev rundt meg heller, legger hun til.

Dyp respekt

Tilbake til øyeblikket hvor Monica står overfor medstudenten som nettopp hadde spurt om moren Sakorn var en «mail-order wife».

Monica skulle ønske hun klarte å kontre med noe som satte medstudenten skikkelig på plass, men det klarte hun ikke der og da.

Hun sier hun ble satt ut og ukomfortabel av at noen kunne redusere hennes mor til en så krenkende stereotypi.

– Så hvem er moren din for deg?

– Mamma sier at vi kom ut av kroppen hennes. At vi er samme blod og samme kropp.

– Det er derfor jeg blir sint når folk tror sånt om thaikvinner. Det rammer jo meg direkte. Det er jo også min kropp. Mamma er grunnen til at jeg er i Norge. Hun er ikke bare kilden til livet mitt, men også kilden til hvordan livet mitt ser ut.

– Jeg har dyp respekt for hennes historie, hennes kamp og alt hun har gjort for å få et bedre liv for seg selv og for oss. Jeg elsker moren min over alt, sier Monica.