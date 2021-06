EN DOSE: Elise Pedersen får sin dose av Johnson & Johnson-vaksinen på et apotek i Los Angeles. Foto: PRIVAT

Er fullvaksinerte - slipper ikke karantenehotell: − Idiotisk

GARDERMOEN (VG) De er fullvaksinerte, men slipper ikke ut av karantenehotellet: - Jeg synes det er idiotisk at vi som er vaksinert i utlandet, ikke får dra, sier Anne Vadder (21).

På naborommet på Park Innby Radisson på Gardermoen sitter Elise Pedersen (21). De to USA-studentene kom med samme fly fra Los Angeles søndag og ble satt i hotellkarantene.

De amerikanske vaksinasjonsbevisene teller ikke. Bare reisende som har digital dokumentasjon på at de er corona-vaksinert i Norge, kan forlate karantenehotellet fra torsdag.

– Det føles som om de ikke har tillit til meg, sier Elise Pedersen til VG.

VAKSINERT: Det amerikanske vaksinekortet til Elise Pedersen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde endringene i karantenebestemmelsene onsdag.

Den midlertidig løsningen fra 3. juni innebærer at reisende kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at de er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

Ordningen gjelder til det norske coronasertifikatet med QR-kode er på plass 11. juni.

Men studenter og andre som er vaksinert i utlandet, får ikke dra fra karantenehotellet og hjem til familien.

– Papirutskrifter eller andre lands dokumentasjon er ikke verifiserbare, og da må man på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Hvorfor skulle jeg forfalske det?

Anne Vadder har studert i Los Angeles i tre år. Da hun skulle hjem til Kviteseid i Telemark i november i fjor, fikk hun være i hjemmekarantene. Men ikke denne gangen.

– Jeg har tilgang til et eget hus hvor jeg kan være alene, men ingen brydde seg om det da jeg kom til Gardermoen på søndag, sier 21-åringen.

På vaksinasjonssenteret på universitetet i Los Angeles fikk hun første Pfizer-dosen i april og den andre i begynnelsen av mai.

– Vaksinasjonskortet er det samme som alle amerikanere får. Hvorfor skulle jeg forfalske det, spør Anne Vadder.

Hun har tenkt å være hjemme hos familien til midten av juli.

– Det betyr mye å få være sammen med dem, når jeg kommer til Norge. Dessverre blir oppholdet avkortet, fordi jeg må sitte minst syv døgn på karantenehotell. Det synes jeg er kjipt, sier Kviteseid-jenta.

VAKSINERT: Det amerikanske vaksinekortet til Anne Vadder. Foto: Privat

– Litt deprimert

Elise Pedersen fikk Johnson & Johnson-vaksinen 28. april, på et apotek i Los Angeles.

– Vaksinene er de samme over hele verden. Jeg ser det er mye snakk om at folk «faker», men har all slags bevis på at jeg er vaksinert, til og med bilder når jeg får stikket, sier USA-studenten.

21-åringen fra Asker studerer business og har ikke vært hjemme i Norge siden februar. Hun venter å slippe ut av karantenehotellet mandag eller tirsdag, når hun har testet negativt for andre gang etter hjemkomst.

Hun hadde håpet å møte familien med en gang og få hjemmekarantene hos faren, men ble plassert på hotell ved Oslo lufthavn.

– Det er ekstremt kjedelig her. Jeg blir nesten litt deprimert. Rommet er bittelite, for det meste sitter jeg i sengen og ser på TV. Det er ikke mange steder å gå, sier Elise Pedersen.

Kan skje endringer

Helseminister Bent Høie opplyste på pressekonferansen onsdag at det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som anbefaler at fullvaksinerte må i hjemmekarantene etter opphold i utlandet.

– Det vil kunne skje endringer, og det vil kunne skje relativt raskt, sa Høie til VG.

Den første versjonen av det norske coronasertifikatet som ventes å være klar 11. juni, skal være mulig å bruke innenlands.

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

Dette svarer Folkehelseinstituttet på studentenes vaksinespørsmål: