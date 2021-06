MÅ TILBY KARANTENEPLASSER: Sandefjord kommune er mandag formelt pålagt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark å opprette et karantenehotell med 2400 plasser på Oslofjord Convention Center i Stokke. Foto: Heiko Junge, NTB

Sandefjord pålegges å opprette karantenehotell mot sin vilje

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch er bekymret for kapasiteten i helsevesenet og mener ansvaret for karantenehotell bør deles på flere.

Av Synne Eggum Myrvang og NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

-- Jeg misliker sterkt dette pålegget, sier Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch til VG etter at statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Sandefjord kommune å opprette et nytt karantenehotell.

Karantenehotellet skal være på Oslofjord Convention Center og tilby 2400 plasser.

– Dette er for å ha kapasitet til å tilby karantenehotell til et økende antall reisende som ankommer landet. I vår region genereres behovet for plasser primært fra Sandefjord lufthavn Torp. I tillegg vil passasjertrafikken på fergene i Langesund, Larvik og Sandefjord, sammen med behov for å avlaste kommunene rundt Gardermoen, innebære betydelig behov for kapasitetsøkning gjennom sommeren, sier statsforvalter Per Arne Olsen i en pressemelding.

Mener ansvar bør deles på flere

Sandefjord-ordføreren viser til at kommunen har Sandefjord lufthavn Torp som de gjennom hele pandemien har hatt smitteberedskap-ansvar for, og at de også har hatt hovedansvar for karantenehotell i Vestfold og Telemark, selv om de har fått noe avlastning fra andre kommuner.

Det er kun en drøy uke siden kapasiteten var så sprengt at kommunen ble nødt til å sende 95 karantenehotellgjester hjem. Nå ønsker statsforvalteren i tillegg at kommunen skal bistå med å avlaste Gardermoen, peker ordføreren på.

– Våre ansatte har jobbet hardt. Bakgrunnen for at vi ikke har ønsket å opprette enda et karantenehotell er at vi er redd for at det skal gå ut over våre innbyggere og dem vi har ansvar for å gi gode helsetjenester til. Vi synes dette ansvaret kunne deles på flere, sier ordføreren.

SA NEI: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord kommune sa nei til å drifte nok et karantenehotell. Så ble de pålagt det av staten. Foto: Roger Neumann / VG

Bekymret for kapasitet i helsetjenesten

Han tenker spesielt på legevakten og helsetjenesten - nå som vi går inn i en sommer med mange sommerturister til kystbyen og det i tillegg tar seg opp med reisende til Torp.

– Utgiftene får vi dekket, men det står på de menneskelige ressursene, understreker han.

Bekymringen delte han med justisministeren i helgen - da han ble kjent med at kommunen ville få et slikt pålegg mot sin vilje.

– Hun har bedt statsforvalteren og DSB å være behjelpelige med å skaffe personell for å avlaste oss. Vi vet ennå ikke hva dette krever av oss, men en prosjektgruppe skal finne ut av hva vi trenger av ressurser, sier han.

Det samme skjedde med Asker og Bærum kommuner den 3. juni. Også Lillestrøm har blitt pålagt å opprette karantenehotell i løpet av de siste 14 dagene. Sandefjord føyer seg derfor inn i rekken av kommuner som blir pålagt denne oppgaven å grunn av økende behov.

– Snuoperasjon for de ansatte

– Det dreier seg om en formidabel snuoperasjon for de ansatte, sier administrerende direktør Stian Fuglset ved Oslofjord Convention Center til Sandefjords Blad, som først omtalte saken.

– Heldigvis har vi vært i dialog med mange søkere til årets sommersesong, sier Fuglset, og håper at flere av disse, som egentlig ikke skulle ha begynt før i slutten av juni, har mulighet til begynne tidligere.

Oslofjord Convention Center i Stokke har tidligere også vært benyttet som flyktningmottak.