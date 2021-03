GIFTER SEG: Stian Almenningen (30) og Tharsicah Pararajasingham (28) skal gifte seg på Voss lørdag etter påske. Feiringen ble ikke slik de hadde tenkt seg. Foto: Helge Skodvin

Nye coronatiltak: Må droppe bryllupsfesten

BERGEN (VG) 60 gjester var invitert til bryllupsfesten. Menyen var prøvesmakt og vinen testet. Så kom nye coronatiltak og snudde alt på hodet.

Av Frank Haugsbø og Helge Skodvin (foto)

– Nå blir det kun en middag med foreldre, søsken og forlovere. Bryllupsfesten er avlyst, sier Stian Almenningen (30) og Tharsicah Pararajasingham (28) til VG.

Lørdag 10. april står bryllupet i den over 700 år gamle Vangskyrkja på Voss, bygda der Stian er vokst opp. Men feiringen blir noe helt noe annet enn de hadde tenkt seg.

Maksimalt 20 personer kan delta på middagen som skal arrangeres på ærverdige Fleischers Hotel. Også under vielsen i kirken er det en grense på 20.

– Mange får ikke delta nå. Flere familiemedlemmer skulle komme fra Canada, men de måtte avlyse turen. Det setter jo en demper på alt. Det skal jo være den store dagen i livet, sier Stian.

Dette er reglene Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser. Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Maks 50 personer på arrangementer utendørs. (Kilde: Regjeringen) Vis mer

Da det vordende ekteparet planla bryllupet for et års tid siden, sto rundt hundre personer på gjestelisten.

– Vi trodde jo ikke at dette skulle vare så lenge. Det så vi ikke for oss. Vi tenkte vi var ganske så trygge et år frem i tid, men så feil kunne vi ta. Det er trist at vi ikke kan være flere.

Etter jul skjønte Stian og Tharsicah at det ikke lenger var realistisk med hundre gjester. Og de planla for 60. Nå er det nedskalert til 20, i tråd de nye nasjonale tiltakene som ble presentert av helse- og omsorgsminister Bent Høie tirsdag.

– Det verste er at vi ikke kan være flere enn 20 i kirken. Det gjør det enda tristere. Vi har vurdert å streame vielsen, men det er ikke helt avklart ennå, sier Stian.

STEINGAMMEL: I Vangskyrkja på Voss skal Stian Almenningen (30) og Tharsicah Pararajasingham (28) gifte seg 10. april. Langkirken i stein ble bygget i perioden 1271–1277. Foto: Hallgeir Vågenes

I slutten av februar, mens de ennå hadde håp om å kunne arrangere en stor fest, var det prøvesmaking av menyen og vinene som skulle settes på bordet i den store spisesalen på Fleischers Hotel.

– Hotellet prøver å få til en god alkoholfri drikkemeny, basert på eplesider fra Hardanger. Det kan bli spennende det.

Stian har nylig tatt doktorgraden i reservoarfysikk ved Universitetet i Bergen, og skal begynne i jobb i Equinor i april. Tharsicah jobber som sekretær ved et sykehus i Bergen.

NYE PLANER: Stian Almenningen (30) og Tharsicah Pararajasingham (28) måtte avlyse bryllupsfesten etter at det kom nye coronatiltak tirsdag. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

De sier de forstår at det er nødvendig med kraftfulle tiltak, slik smittesituasjonen er mange steder.

– Smittetallene på Voss er veldig lave nå. Men vi skjønner jo at vi ikke hadde noe valg.

Å avlyse bryllupet var ikke aktuelt, sier paret, som har vært sammen i to år.

– Vi hadde lyst til å gifte oss nå. Det viktigste er at vi blir mann og kone, sier Tharsicah.

Paret planlegger å arrangere en stor bryllupsfest for alle de hadde planlagt å invitere, 10. april neste år, ett år etter vielsen.

– Vi har lyst til å feire med venner og mer familie. Om ett år håper vi at pandemien er over.