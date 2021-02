3510 DOSER: Bodø har satt 3150 enkeltdoser med vaksine. Den første uken med vaksinering fikk de tilgang til 180 doser. Foto: Heiko Junge

Bodø har mutasjonsutbrudd – mener fortsatt Oslo bør få flere vaksiner

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø mener områder med vedvarende høy smitte burde blitt prioritert i vaksineringen. Han etterlyser større åpenhet om vurderingene bak dagens strategi.

– Prinsippet er helt uforandret – dette er noe som vi har regnet med hele tiden at ville komme. Dette er et oppbluss, sier Hagen til VG.

Han sikter til det pågående smitteutbruddet i Bodø, der de mistenker at alle de nye smittetilfellene er av den sørafrikanske varianten. Han bruker metaforen «ulmebrann», med oppbluss man kan slå ned, om situasjonen i Bodø.

Under en pressekonferanse tirsdag opplyser kommunen om syv nye smittetilfeller det siste døgnet. De har foreløpig ikke fått svar på om dette dreier seg om mutert virus, men regner med å få resultatene innen onsdag.

– Vi har hatt en meget vellykket smittesporing og tatt høyde for er føre var-prinsipp, sier Hagen.

Men i Oslo-regionen har det vært vedvarende smitte over lang tid – og Hagen står fortsatt ved det han sa til VG tidlig i januar: Han mener flere vaksiner burde blitt fordelt til områdene med mye smitte, for å slukke brannen der det brenner mest.

Det betyr ikke at han mener Bodø ikke bør få noen vaksiner, eller at alle vaksinene bør gå til Oslo-området, men at man burde vurdert en form for prioritering av de kommunene som har mest smitte.

FHI har de har de siste ukene jobbet med å kjøre sine modeller igjen, og har varslet at en oppdatert vurdering kommer av vaksinestrategien kommer snart. Men svaret kommer ikke på dagens pressekonferanse, får VG opplyst.

– Må diskutere grunnlaget

– Det jeg mener man må gå i dybden på, er prinsippet om resultatlikhet i forhold til tilbudslikhet. Jeg har ikke sett at noen har drøftet det om vaksiner, sier Hagen, som er spesialist i samfunnsmedisin.

Resultatlikhet er et medisinsk-etisk prinsipp som handler om at man fordeler mer til de som har et større behov for at resultatet skal bli likere.

– Coronaviruset følger samme logikk som alle andre infeksjonssykdommer gjør. Man kunne gått spesifikt etter de stedene hvor problemer er størst og for eksempel raket inn halvparten av vaksinene som går til de kommunene som ikke har hatt særlig smitte, sier han.

SMITTEVERNOVERLEGE: Kai Brynjar Hagen mener Oslo burde prioriteres i vaksinekøen. Her med ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune under en pressekonferanse i januar. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Kommune

FHI bruker blant annet en modelleringsmodell for å vurdere hvordan vaksinene skal fordeles. Reduksjon av dødsfall og tapte leveår på nasjonalt nivå er de viktige målene, og hittil har de ikke ment at det vil være gunstig å endre dagens strategi med jevn fordeling.

– Da må man jo diskutere hva som er grunnlaget for den modelleringen. Det er en modell som bygger på noen premisser, og da må man se på de premissene, sier Hagen.

Én ting han har merket seg, er at FHI flere ganger har påpekt at det ikke er dokumentert at vaksinene beskytter mot smitte selv om de beskytter mot å bli alvorlig syk.

– De har lenge hevdet at vi ikke har garanti for mindre smitteoverføring – men det er overveiende sannsynlig hvis man skal tenke på all erfaring som finnes fra vaksinering tidligere, sier han.

– Hvis vi ikke hadde tro på omfattende vaksinering vil bidra til å bremse pandemien – hvorfor driver vi med det da? Det er klart at vaksinasjon vil ha en påvirkning på pandemien. Hva slags vitenskapelige bevis er det man skal sitte og vente på her før man kan si at det er en overveide sannsynlighet?

Etterlyser mer åpenhet

Kommunelegen sier han uttaler seg i den faglige debatten – ikke i den politiske debatten, som også har gått om vaksinefordeling.

– Den som er politiker i sin kommune har sin agenda. Jeg har ikke behov for å slå i bordet og si at noen har rett. Men noen har antagelig hatt et sterkt ønske om å fremstå som veldig rettferdig gjennom at man gir et likt antall vaksiner etter folketall. Da synes jeg det er viktig å kunne diskutere det. Jeg etterlyser mer åpenhet og en utveksling av argumenter som kan gå i dybden på hva som ligger bak.

Han mener ikke debatten om hvilke faglige argumenter som ligger til grunn for at man ikke har valgt å fordele vaksinene annerledes hittil har vært åpen nok.

– Alt vi holder på med, alle faglige argumenter, må kunne overprøves. Det er det som gjør at vitenskapen går fremover – der er den såkalt vitenskapelige diskursen. At man får stilt det til debatt og må prøve argumenters gyldighet, sier han.

– Vi må diskutere det reelle grunnlaget – ikke drive skyggeboksing.

– Bygger på mange analyser

– Vaksinestrategien bygger på mange analyser og vurderinger. Matematisk modellering er bare en av flere analyser som brukes som et verktøy i forbindelse med råd og anbefalinger om vaksinestrategi, sier Geir Bukholm i FHI.

Han sier FHI alltid har lagt til grunn at vaksinen hemmer spredning av virus, men at det ikke er noe som har vært mulig å tallfeste.

– Vi har stort sett lagt ut alt av analyser og forsøkt å gjør rede for de vurderingene som er gjort. Jeg vet ikke hva annet vi skal gjøre for å være mer åpne, sier han.

– Alle de tre vaksinene har en meget god effekt for å beskytte mot at de vaksinerte blir syke. Det er i seg selv en veldig god grunn til å la seg vaksinere. I tillegg har alle vaksinene en effekt der de reduserer sannsynligheten for asymptomatisk infeksjon, og de hindrer også at viruset sprer seg. Denne siste effekten er ikke tallfestet i de kliniske studiene.