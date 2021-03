SEKS-JA: – Dette er en kamp om hva slags samfunn vi ønsker i Norge i fremtiden, der regjeringen vil prioritere privat rikdom hvert eneste år, fremfor å styrke felles velferd, sier Rødt-nestleder Marie Sneve. Foto: Ryan Kelly / NTB

Nye tall om 6-timersdag: − Vi kan bli rikere og jobbe mindre

Hvis vi jobber mindre i 2060, får vi dårligere råd enn hvis vi jobber like mye som i dag. Men vi får uansett bedre råd enn nå, viser tall fra Finansdepartementet.

– Det avslører Sanners bløff, sier Marie Sneve, nestleder i partiet Rødt.

I et VG-intervju sa nylig finansminister Jan Tore Sanner (H) at sekstimers arbeidsdag vil knekke velferden både for familiene og for det norske samfunnet – og at vanlige familier kan få 210.000–220.000 mindre å rutte med i året.

– Sanner sin dommedagsprofeti er basert på at all veksten som kommer i samfunnet fremover skal brukes på flatskjermer og dyr vin, sier Sneve.

Nå har Rødt fått nye tall fra Finansdepartementet, som viser at en vanlig familie vil være rikere i 2060 enn i dag – også med sekstimersdag.

– Vi kan bli rikere og jobbe mindre. Vi kan styrke velferden og ha økt privat forbruk, sier Sneve.

– Dommedagsprofeti

Finansdepartementet har regnet ut tre scenarioer for hvor mye inntekten til en gjennomsnittshusholdning vil ha økt i 2060:

Med dagens kurs: 60 prosent.

Med sterkere velferd: 50 prosent.

Med sekstimersdag: 25 prosent.

Sneve mener Sanner fremstiller tallene som om folk vil bli fattigere i 2060 enn de er i dag med sekstimersdag, selv om tallene fra Finansdepartementet viser at folk uansett vil bli rikere i 2060 enn nå.

– Fordi velstanden vokser hvert eneste år, vil vi både kunne jobbe mindre og ha velstandsvekst.

Sneve mener tallene viser at vi kan velge hva vi ønsker mer av: velferd, fritid eller privat forbruk.

SEKS-NEI: Finansminister Jan Tore Sanner mener sekstimers arbeidsdag vil knekke velferden både for familiene og for det norske samfunnet. Foto: Mattis Sandblad

– Sanners dommedagsprofeti om at fremtiden betyr hardere arbeid og intet håp for redusert arbeidstid, er basert på at du er enig i hans mål for samfunnet om at privat velstand er viktigere enn velferd og fritid, sier Sneve.

– Veksten kan fordeles på andre måter, både mellom privat rikdom og offentlig velferd, mellom arbeid og fritid, og mellom folk i Norge, fortsetter hun.

Det er sterke krefter i blant annet LO som kjemper for sekstimersdagen. Til VG sier Fagforbundet-leder Mette Nord at LO nå utreder en slik reform.

– Jeg tror mange slitne barnefamilier og ansatte i sykehusene blir lettet når de får se disse tallene, sier Sneve.

– Vil sette velferden under press

VG har sendt Sneves uttalelser til Finansdepartementet. De viser til Aleksander Stokkebø (H), som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Ifølge disse tallene vil en vanlig familie ha 25 prosent høyere inntekt med sekstimersdag i 2060 enn de har i dag. Er det for lite?

– Isolert sett høres det kanskje greit ut, men her må man se hele bildet og skille teoretiske øvelser fra den praktiske virkeligheten. Sekstimers arbeidsdag betyr at vi trenger flere folk for å få levert samme mengde varer og tjenester, skriver Stokkebø i en e-post til VG.

SEKS-NEI: Sekstimers arbeidsdag vil sette velferden under press, mener Aleksander Stokkebø (H). Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre

– Blir det riktig å si at «sekstimersdag vil knekke velferden både for familiene og for det norske samfunnet»?

– Det er riktig at folk blir fattigere med sekstimersdagen enn uten, samtidig som hver og en av oss, isolert sett, ser ut til å bli rikere i 2060. Rødt glemmer imidlertid kostnadene kortere arbeidsdag vil påføre velferdssamfunnet.

Ifølge Finansdepartementets beregninger må skatteprosenten i 2060 for vanlige folk være over 40 prosent med sekstimersdag, og statsbudsjettet må strammes inn med syv nye milliarder hvert år, skriver Stokkebø.

– Det er ingen tvil om at Rødts forslag vil sette velferden under press.

Trenger flere helsearbeidere

Finansdepartementet har tidligere beregnet et stort behov for flere ansatte i pleie og offentlig sektor hvis sekstimersdagen blir innført:

34.000 flere ansatte innen statlig og kommunal undervisning

68.000 flere ansatte innen statlig og kommunal helse og omsorg.

– Det betyr selvfølgelig at det må utdannes flere sykepleiere, helsearbeidere og jordmødre, men vi har god tid til å gjøre det frem mot 2060, sier Rødt-Sneve.

Høyre-Stokkebø er uenig, og påpeker at vi allerede mangler 11.000 ansatte i helse- og omsorgssektoren.

– Konsekvensen blir at arbeidskraft flyttes fra det private næringslivet, som finansierer velferden vår, over til det offentlige, som betyr økte utgifter. Regnestykket går ikke opp.