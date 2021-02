DREPT: Marianne Haugen ble drept mens hun ventet på sin datter ved bussterminalen i Sarpsborg en sen julikveld i fjor. Foto: Gisle Oddstad

Vil tiltale 32-åring for knivdrap på Marianne Haugen (54)

Påtalemyndigheten ber om at den drapssiktede mannen (32) tiltales for å ha knivdrept Marianne Haugen (54) og for å ha forsøkt å drepe to andre kvinner i Sarpsborg sent om kvelden 14. juli i fjor.

– Vi har oversendt tiltalebeslutningen til statsadvokaten og anbefalt at det tas ut tiltale for ett drap og to drapsforsøk. Jeg blir svært overrasket om det ikke blir tatt ut tiltale, sier påtaleansvarlig jurist i Øst politidistrikt, Anders Svarholt, til VG.

I løpet av ti minutter sent om kvelden 14. juli i fjor fikk politiet melding om tre ulike kvinner som hadde blitt knivstukket i Sarpsborg sentrum. Hendelsen ble kategorisert som en «pågående livstruende vold», og alle tilgjengelige mannskaper rykket ut og folk ble bedt om å holde seg innendørs.

54 år gamle Marianne Haugen, som satt i bilen og ventet på datteren sin ved bussholdeplassen i sentrum, døde av skadene hun ble påført på parkeringsplassen.

MANGE AMBULANSER: Politiet rykket ut med alle ressurser, og det sto en rekke ambulanser i beredskap under det politiet anså som en pågående, livstruende situasjon. Foto: Gisle Oddstad

Den ene av de to andre kvinnene ble alvorlig skadet, mens den tredje ble stukket i en arm og ble lettere skadet. Den drapssiktede mannen ble pågrepet en time senere.

– Vi har tatt to avhør av ham, men det har vært utfordrende på grunn av hans helsetilstand. Han erkjenner langt på vei det han har gjort, og vi mener at han i avhør har gitt uttrykk for at han har ment å begå drap. Han har ikke innrømmet straffskyld, sier Svarholt.

Mener han var utilregnelig

Den siktede mannen er norsk statsborger av somalisk opprinnelse. Ifølge opplysninger VG har tilgang til skal han ha bodd i Norge i flere år.

I 2019 ble han frifunnet etter å ha vært tiltalt for en grov voldshendelse i Sarpsborg i 2016. Aktor la den gang ned påstand om at mannen ble dømt til behandling hos distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommunen.

I dommen går det frem at mannen for i 2014 og 2015 var innlagt på psykiatrisk sykehus, hvor han fikk behandling for paranoide vrangforestillinger.

Svarholt opplyser til VG at det har vært oppnevnt to rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt den siktede mannen, og de har konkludert med at han var utilregnelig da knivangrepene skjedde.

– De har også konkludert med at han var utilregnelig for tidspunktet for den rettspsykiatriske undersøkelsen, sier han.

Påtalemyndigheten har derfor tatt forbehold om at mannen ikke er strafferettslig tilregnelig, og at det kan bli lagt ned påstand om tvungen psykisk helsehjelp.

– Han har det tilsynelatende bra, og er veldig glad for behandlingen han får. Han responderer godt på både behandling og medisinering, sier mannens forsvarer Marius Otterstad til VG.

Otterstad sier at 32-åringen har innrømmet å ha utført handlingene fra første stund. VG har tidligere skrevet at 32-åringen har ment at han ble styrt av noe utenfor sin kontroll da han gikk til knivangrep på de tre kvinnene.

Tilsynssak mot kommunen

Statsforvalteren åpnet i etterkant av knivangrepene tilsyn mot Sarpsborg kommunes oppfølging og tjenestetilbud til den siktede mannen. Mannen mottok helsehjelp fra kommunen frem til september 2019.

– Det er en samlet vurdering som ligger bak at vi følger opp tilsynsmessig, hvor sakens alvorlighet og tragiske utfall har vært av betydning. Kommunen har også selv anmodet oss om å opprette tilsynssak, opplyser assisterende avdelingsdirektør Eskil Lobben hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til VG.

Han opplyser videre at de har mottatt kommunens egen internrapport etter hendelsen, og at de også har bedt om dokumentasjon fra Sykehuset Østfold og mannens legesenter. Det er ikke opprettet tilsyn mot de to sistnevnte.

– Det er som nevnt en sak med et alvorlig og tragisk utfall. Når det gjelder tilsynssaken, kan vi ikke kommentere denne særskilt ettersom den fortsatt er under behandling, sier han.