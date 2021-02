Foto: Odin Jæger

VG-fotografenes sterkeste bilder i januar

Hver måned velger VGs bildesjefer ut hvilke bilder som var de sterkeste visuelle øyeblikkene. Dette er bildene fra VGs fotografer i januar.

Et siste farvel

Familien var i huset sitt i Nystulia da det massive skredet gikk like før klokken 04 lille nyttårsaften, og ble funnet døde noen dager senere av letemannskaper. Fredag 15. januar ble begravelsen for familien i Gjerdrum kirke holdt. Kirken var stedet der paret giftet seg, og datteren Alma ble døpt her, fortalte presten.

Foto: Odin Jæger

De som måtte ut

Minst 77 pasienter ble skrevet ut fra pågående rusbehandling i mars og april 2020 begrunnet i coronapandemien. Vi møter Atle, som ble skrevet ut fra er langtidsopphold på en rusklinikk i Bergen på grunn av corona. Han fikk seg kjæreste, staret et nytt liv og de venter nå sitt første barn.

Foto: Espen Rasmussen

Storming av Kongressen

Den 6. januar ba den tidligere amerikanske presidenten Donalt Trump tilhengerne sine marsjere mot Kongressbygningen, og sa «Dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet». Hundretusener av supportere som har kommet langveisfra for å demonstrere mot det presidenten kaller et «stjålet valg». En time senere stormet tilhengerne hans Kongressen.

Foto: Thomas Nilsson

Foto: Fredrik Solstad

MÅTTE SNU: Et snodig syn venter de som begir seg ut i lysløypa ved Kjølen Sportcenter. Midt i skisporet sperrer nemlig en tråkkemaskin for at turgåerne kan passere over grensen til Sverige. Foto: Fredrik Solstad

PARKERT AV VIRUSET: I Nordre Follo og store deler av Østlandet ble kjøpesentrene til spøkelseshus over natten. Men i de mørkeste timer flytter folk seg utendørs. VG fotograferte de dramatiske dagene i Nordre Follo kommune. Foto: Odin Jæger

Foto: Bjørn S. Delebekk

LANGT FORAN: Therese Johaug var i en egen liga på 15-kilometeren. Her er de ved skibyttet. Johaug vant med over minuttet ned til Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm. Foto: Bjørn S. Delebekk