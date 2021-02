ORDSTRID: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: NTB

Raymond Johansen vil ha kontrollen tilbake – Bent Høie er overrasket

Tiltaksbyrden i Oslo er uforholdsmessig stor, mener byrådsleder Raymond Johansen, og vil ta tilbake kontrollen over tiltakene. Helseminister Bent Høie sier utspillet overrasker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På Oslo kommunes pressekonferanse tirsdag, uttrykket byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekymring for at Oslo nærmer seg et bristepunkt:

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære, sa han.

Han ønsker derfor at kommunen igjen får kontroll over tiltaksnivået. Kommunen skal ikke lenger er del av den nasjonale «ring»-ordningen av tiltak, om Johansen får viljen sin.

– Fra neste uke vil Oslo kommune igjen få kontrollen på tiltak.

Helseminister Høie reagerer på hvordan Johansen formulerte seg.

– Jeg ble litt overrasket over måten Johansen ordla seg på. Jeg har oppfattet at Oslo kommune selv ønsker å være del av de nasjonale tiltakene som gjelder regionen, sier helse og omsorgsminister Bent Høie (H)

Til Dagbladet beskriver helseministeren Johansen som «mer konfronterende». Til det svarer Johansen at at han blir litt «forundret» over karakteristikken, og at Høie «ikke trenger å være så hårsår».

– Jeg oppfatter at Oslo ønsker å være del av det nasjonale systemet i en uke til. Det er også en fordel for de andre kommunene rundt, sier helseminister Høie.

Han håper man om en uke er i en situasjon hvor man kan lette på de strenge tiltakene – også i Oslo. Videre synes han helsebyråd Robert Steen på samme pressekonferanse fikk frem alvoret i Oslo veldig tydelig.

– Hovedstaden er fortsatt på topp nasjonalt i smitte, og utfordringen i Oslo tilser det tiltaksnivået som er nå, sier helseministeren.

Om kommunen får tilbake kontroll over egne tiltak, avhenger ifølge ministeren i stor grad av kommunen selv, og kommunen må i møte med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Statsforvalteren vurdere om det er forsvarlig å gå ut av ring-ordningen.

les også BAKGRUNN: Bekymret for at Oslo nærmer seg et bristepunkt

På bristepunktet

Byrådsleder Raymond Johansen advarte også om at hovedstaden snart vil nå et bristepunkt, om folk ikke snart får lettelser i de strenge tiltakene.

– Hvordan skal man treffe balansen mellom å holde pandemien under kontroll, og å ivareta den mentale helsen i befolkningen slik at man unngår «bristepunktet»?

– Det er det vi jobber med hele veien. Det er jo sånn at både FHI, Helsedirektoratet og Regjeringen er minst like opptatt av forholdsmessigheten i tiltakene som det Raymond Johansen er. Vi prøver å treffe så godt som mulig, svarer Høie.

Samtidig advarer han om at land som letter på tiltak for raskt, opplever en smitteøkning – og langvarige, strenge tiltak som en konsekvens av dette.

– Oslo kom jo i en situasjon i høst hvor man måtte innføre strenge tiltak som varte lenge, sier helseministeren. Han påpeker likevel at man har kunnet gi lettelser underveis, og at Oslo ikke har hatt like streng eller lang nedstenging som mange andre europeiske storbyer.

– Men at dette er tøft for oss alle sammen, vet vi jo. Vanskeligere jo lengre det varer. Det er viktig at vi hele veien beholder kontrollen på smitten, og at flere etter hvert blir beskyttet gjennom vaksineringen.

Gradvis oppmykning

Lykkes man med vaksineringen og smittekontroll, kan man forhåpentligvis ha færre tiltak. Samfunnet vil dessuten tåle mer smitte, og gradvis kunne mykne opp tiltaksbyrden.

Man kan fremdeles ikke slippe helt opp – blir for mange utenom risikogruppen også alvorlig syk, vil helsevesenet fremdeles bli overbelastet.

I enkelte prognoser kan en vesentlig del av voksenbefolkningen være vaksinert innen utgangen av juni. Mer nøkternt spår FHI at man har vaksinert en stor andel innen september.

– Men risikogruppen og helsepersonell har vi nok kommet langt med i løpet av våren. Vi må ta forbehold om det som er kjedelig med problemer av produksjon, men det kan også komme positive nyheter om eksempelvis nye godkjente vaksiner, sier helseminister Bent Høie.