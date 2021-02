Les dagens VG her!

Forbrukerne ikke bare føler at de blir lurt når de kjøper strøm, de blir det også. Det mener Forbrukerrådet.

Kundenes vaktbikkje hevder at strømavtalene er gjort kompliserte med viten og vilje for å selge dyrest mulig strøm. NVE skal nå se på tiltak som kan gjøre markedet lettere og mer oversiktlig for kundene.

VG har besøkt de tre Namdalskommunene helt nord i Trøndelag. Her har innbyggerne måttet leve med strenge smitteverntiltak siden Norge ble stengt ned, til tross for at det ikke er blitt påvist noe smitte blant innbyggerne.

Spiser du ikke kjøtt, kan du ha en høyere risiko for brudd en rekke steder i kroppen, viser ny forskning. Ekspertene forklarer hvorfor, og gir gode råd for å forebygge til deg som er vegetarianer eller veganer.

