KASTET UT: Her kastes Mohamed Jama og familien ut fra sin kommunale bolig på Tøyen. Det var dette bildet Bjarte Breiteig la ved sitt Facebook-innlegg som har blitt delt 3700 ganger. Foto: Bjarte Breiteig

Har samlet inn 980.000 kroner på under ett døgn: − En liten folkeaksjon

I overkant av ett døgn etter det ble kjent at Mohamed Jama og familien ble kastet ut av sin kommunale bolig på Tøyen i Oslo, har støttespillere klart å samle inn nesten en million kroner til støtte for familien.

– Vi er helt overveldet, sier Tonje Tornes.

Hun er initiativtakeren bak en innsamlingsaksjon for Mohamed Jama og familien hans som står uten bolig etter å ha blitt kastet ut fra leiligheten som har vært deres hjem i ti år. Det var TV2 som først omtalte saken.

Saken har vakt oppsikt og engasjert bredt i sosiale medier.

I skrivende stund har over 4400 personer bidratt til innsamlingen. Det opprinnelige målet for innsamlingen var 50.000 kroner. Nå er de oppe i 980.000.

I løpet av de 21 timene som har gått siden aksjonen startet har de økt målet flere ganger.

– Det som er fantastisk er at det er så mange givere. I snitt gir de litt over 200 kroner hver, så det er ikke mengden penger hver enkelt gir, men mengden folk. Det er helt tydelig at dette synes folk var inhumant. At her må vi hjelpe, sier Tornes.

Hun er nabo av Jama og familien og gift med Bjarte Breiteig som la ut et innlegg om familiens situasjon på Facebook fredag. Innlegget har blitt delt 3700 ganger.

– Vi visste ikke at verken spleisen eller innlegget på Facebook skulle bli – ja – til en liten folkeaksjon.

Breiteig er også begeistret over responsen:

– Saken har vakt enormt engasjement og en giverglede vi ikke kunne forestille oss. Det viser at det er mange rundt i landet vårt som ikke ønsker et system hvor sånt kan skje, sier han.

Var over inntektsgrensen

Familien på syv ble denne uken forsøkt hentet ut av sin kommunale bolig på Tøyen av Boligbygg i Oslo kommune og Namsfogden.

Siden Boligbygg ikke kunne love familien midlertidig tak over hodet, motsatte Jama seg utkastelsen. Da ble tre væpnede politipatruljer sendt til leiligheten.

Familien rakk bare å få med seg det mest nødvendige. Resten av eiendelene deres befinner seg fortsatt i leiligheten bak en låst dør.

Utkastelsesvedtaket er et resultat av at Jama i fjor tjente 15.000 kroner over grensen for å ha rett til tildeling av kommunalbolig.

Familien har fått endelig avslag på én tidligere klage på vedtak om utkastelse. En siste klage er fortsatt under behandling – denne på avslag på ny søknad om kommunalbolig.

Jama og familien bor nå hos slektninger.

Dersom familien ikke finner noe sted å oppbevare tingene sine, vil alt kastes etter to uker.

Med innsamlingsaksjonen håper Tornes at de vil kunne bidra til at familien kommer seg gjennom den vanskelige situasjonen.

– De trenger advokat, for her mener vi at det har skjedd feil. Også trenger de i få leid et lager til tingene sine, sier Tornes.

– Så her må vi bare i samråd med Mohamed og familien finne ut hvordan vi skal bruke det best mulig.

– Må prioritere de som har aller, aller mest behov

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran sier til VG at han har forståelse for at folk opplever det som dramatisk at en familie blir hentet ut av boligen sin på denne måten. Han har merket seg det voldsomme engasjementet rundt saken.

– Det er fantastisk å se at det er stort engasjement og at det er en familie med stort nettverk.

Han påpeker likevel at dette gjelder de færreste av de rundt 3000 vanskeligstilte husstandene i Bydel gamle Oslo.

– Det er mange svært sårbare beboere i vår bydel og vi har et begrenset antall kommunale boliger. Mange sårbare familier uten nettverk og ressurser står i boligkø i bydelen.

Han mener bydelen har fulgt prosedyrene og understreker at familien i over et halvår har fått flere formelle henvendelser om å flytte ut av boligen.

På spørsmål om hvorfor det var nødvendig å kaste familien ut midt under en pandemi, svarer han at familien hadde en situasjon som gjorde at de ikke lenger tilfredsstilte kriteriene for kommunalboliger.

– Ved å i ett år tjene 15.000 kroner mer enn den veiledende maksgrensen?

– Ja, det er en inntektsgrense her. Og det er sånn at vi i Bydel gamle Oslo har begrenset med kommunalboliger og må gjøre krevende prioriteringer. Vi må prioritere de som har aller, aller mest behov, og det er ikke tilfellet her.

Han forklarer at de er nødt til å forholde seg til den faktiske situasjonen og de reglene som er. Dersom reglene endrer seg, vil de følge dem, understreker han.

– Kjernen er at de som kan klare seg selv, de må klare seg selv i boligmarkedet.

På spørsmål om hva hun tenker om at få andre får like mye støtte som Jama og familien nå får, svarer Tornes at det er et betimelig spørsmål.

– Men personlig kan jeg si at jeg ante ikke at man kastet ut barnefamilier med væpnet politi. Det er nytt for meg. Så hvis det er gjengs i Oslo, så synes jeg Oslo har et stort problem, sier Tornes.

Hun legger til at hun tror engasjementet også kommer av at folk ikke ante at dette kunne forekomme.

– Jeg tror saken treffer en nerve siden dette er et lite stykke Norge vi ikke har sett før.