TEKNISK FEIL: Innlogging og annet på helsenorge.no var nede i flere timer torsdag. Foto: Skjermdump

Store tekniske problemer rammet Helse-Norge: − Dette er krise

Helsenorge.no og andre tjenester driftet av Norsk Helsenett var nede i flere timer torsdag. Det rammet også legekontor og pasienter landet over.

Publisert: Nå nettopp

I 11-tiden startet problemene hos det statlige foretaket som utvikler, forvalter og drifter de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal og e-resept.

– Norsk Helsenett opplevde en nettverksfeil i ett av datasentrene i formiddag som medførte at flere tjenester var trege eller vanskelig tilgjengelige. Dette medfører blant annet at innbyggere ikke kan logge seg inn for å se sine helseopplysninger, og fastleger ikke kan bruke funksjoner i helsenorge.no, skrev direktør for HR og kommunikasjon Synnøve Farstad i Norsk Helsenett i en e-post til VG kl. 12.38.

– Vi beklager sterkt ulempene feilen medfører for alle som er berørt, og vi gjør det vi kan for å rette opp følgene av feilen.

– Alt stopper opp

Fra et legekontor i Tromsø pratet en svært frustrert fastlege med VG.

– Alt stopper fullstendig opp. Jeg har ikke tilgang til journalsystemet. Jeg har ikke tilgang til å skrive, jeg har ikke tilgang til å lese om pasientene. Jeg vet ikke engang hvem som er neste pasient på timelisten min, for hele systemet går i svart, sier fastlege Jo-Endre Midtbu ved Langnes legekontor til VG.

Midtbu er også leder av Troms legeforening.

– Nå er vi midt i beste arbeidstid. Det er tusenvis av pasienter rundt omkring på legekontorene i landet som sannsynligvis affiseres av dette, sier Midtbu.

Rammet andre systemer

Norsk Helsenetts problemer rammet også Webmed, som leverer journalsystemer til legekontorer. Innloggingen til Webmed går via Helsenetts innloggingssystemer, og Midtbu og andre leger fikk dermed heller ikke logget inn i dette systemet.

– Dette er krise. Hadde jeg hatt en dårlig pasient som måtte henvises, måtte lese noe om hvilke medisiner en pasient bruker, for eksempel, så kan ikke jeg det nå. Jeg er fullstendig vingeklippet, jeg sitter bare med stetoskop i hånden og reflekshammer, og det er det jeg har, sier legen.

– Jeg har sikkert to-tre allerede, som sitter og venter på meg. Jeg får kanskje ta de inn og se hva jeg kan gjøre, men det er klart, jeg kan ikke skrive resept, jeg kan ikke journalføre noe som helst. Dette er fullstendig uakseptabelt.

Måtte henvise i Word

Problemene for legekontoret vedvarte, og en times tid etter den første telefonsamtalen skriver Midtbu på SMS:

«Jeg måtte nettopp henvise en pasient øyeblikkelig hjelp til sykehuset. Takk til en forståelsesfull lege i Universitetssykehuset Nord-Norge som aksepterte å ta imot pasienten uten de vanlige og nødvendige opplysninger og kun med et Word-brev i hånden».

Blokkerte innlogging

Daglig leder Lars Halvor Langmoen i Webmed forteller at Helsenetts problemer blokkerte kundene deres fra å logge inn i to timer.

– Våre kunder bruker Buypass for å logge inn på Webmed, og den innloggingen der skjer via Norsk Helsenett. Når helsenettet er nede, så får man problemer med påloggingen på journalsystemet. Det er en konsekvens av at Norsk Helsenett er nede, sier Langmoen.

– Så våre kunder hadde i cirka to timer problemer med pålogging til systemet, dersom de ikke allerede var innlogget, og også utfordringer med den elektroniske kommunikasjonen som går over helsenettet, sier Langmoen.

Da VG pratet med Langmoen kl. 13.30 var problemene i ferd med å løse seg.

– Jeg har fått bekreftet at våre kunder nå kan logge inn, men det er fremdeles noe utfordringer med elektroniske meldinger som går over Norsk Helsenett.

– Det er selvfølgelig beklagelig for alle som bruker disse løsningene når de faller ned, sier Langmoen.

– Beklager nok en gang

Norsk Helsenett opplyser kl. 14.10 at tjenestene er på vei opp igjen.

– Innlogging på Helse-Norge, kjernejournal og meldingstjenesten fungerer, og vi verifiserer nå alle tjenestene for å forsikre om at de fungerer, skriver direktør for HR og kommunikasjon Synnøve Farstad i Norsk Helsenett.

Hun bekrefter også at problemene deres har rammet andre leverandører til legebransjen.

– Vi har også sjekket med journalleverandørene hos de legekontorene som ikke hadde tilgang til journalsystemet sitt, og får bekreftelse fra dem om at legekontorene nå har tilgang til sine systemer. Vi kontakter også legekontorene det gjelder direkte, for å forsikre oss om at alt fungerer, skriver direktøren.

– Vi beklager nok en gang problemene feilen har medført, både for innbyggere og de som jobber i helsetjenesten. Vi vil gå grundig gjennom hendelsen slik at vi gjør det vi kan for at slike feil ikke skjer igjen.

Norsk Helsenett er etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet.

VG har sendt Helse- og omsorgsdepartementet en henvendelse om de tekniske problemene hos Norsk Helsenett, men har foreløpig ikke fått svar.