DYRERE MED ELBIL: Regjeringen foreslår en ny avgift som vil koste elbileiere 2135 kr i året hvis den blir vedtatt. Tony Hesjevik (31) er enig i at elbileiere kan bidra mer enn nå. Foto: Tore Kristiansen

Elbileiere delt om ny avgift

«Trist og kjipt.» «På tide å normalisere dette.» Elbileiere reagerer forskjellig på regjeringens forslag om at de fra neste år må betale trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler.

Den nye avgiften blir på 2135 kr hvis regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget. Samtidig fortsetter de fleste skattefordelene for elbil som i dag, ifølge Samferdselsdepartementet.

– Grunnen til at jeg kjøpte elbil var for å slippe utgiftene som er på diesel- og bensinbiler. Dette er trist og kjipt, sier Ole -Jørgen Jensen (26) som vi traff i nærheten av ladestasjonen på Bjølsen i Oslo.

– Men det er ingen moms på elbiler, ingen nybilavgift, lave service- og drivstoffkostnader, dere kjører nesten gratis i bomringen og har nesten gratis parkering. Men dere sliter på veien og er involvert i trafikkulykker som alle andre. Er det ikke på tide at dere bidrar?

TRIST: Ole-Jørgen Jensen håper avgiftene forblir som de er. Foto: Tore Kristiansen

– Det er et veldig godt spørsmål. Vi burde kanskje bidra litt, men helst ikke, smiler Jensen som kjøpte sin elektriske BMW sammen med samboeren for halvannet år siden.

– Det kommer nok mer bompenger etter hvert og elbilfordelene forsvinner vel gradvis. Men hvis alle fordelene blir borte, kjøper jeg meg nok en fossibil igjen, sier Jensen.

Både NAF, Elbilforeningen og opposisjonen reagerer på forslaget i statsbudsjettet.

– På tide å normalisere

Tony Hesjevik (31) er derimot ikke negativ til at elbileiere skal bidra mer.

– Det er på tide at vi normaliserer elbilene, sier 31-åringen som sitter bak rattet på en tre dager gammel Hyundai Ioniq.

– Vi må skape forståelse for at man ikke trenger alle incentivene på elbiler. De konkurrerer på kjørelengde og kostnader uansett, sier Hesjevik og peker blant annet på lave vedlikeholdskostnader.

POSTIV: Tony Hesjevik har akkurat kjøpt seg elbil, men er ikke negativ til at noen av fordelene fjernes. Foto: Tore Kristiansen

– Men fjerning av fordelene bør skje gradvis.

Bilen, forteller Hesjevik, har en rekkevidde på 330 km. Han jobber innen IT og trenger bilen for å besøke kunder. Når vi treffer 31-åringen på ladestasjonen sitter han med pc-en oppe og har hjemmekontor i bilen mens den får fylt opp batteriet. Sist han ladet opp, betalte han 250 kr for 250 km.

– Det er mye billigere å lade hjemme, men der har jeg ikke hurtiglader, forklarer Hesjevik som håper at pengene som regjeringen drar inn på den nye avgiften brukes til å opprette nye ladestasjoner.

Elbil på jobben

Adrian Simonsen (21) bruker elbil i jobben, men har ingen planer om kjøpe seg elbil privat.

– Nei, da må jeg ha blitt 60 år eller blitt påtvunget det, flirer han.

– Jeg er bilentusiast og glad i biler som bråker og har motor og ser litt bra ut. Jeg kunne ikke tenkt meg elbil selv om det er lønnsomt.

MOTORLYD: Adrian Simonsen er ikke klar for en stillegående elbil. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 07.10.20 kl. 20:20